Tanjug | 29. decembar 2018. 20:15 |

On je osumnjičen da je putem društvene mreže "Tviter" uputio pretnje smrću poslaniku Vladimiru Đukanoviću

Povodom tendencioznih navoda o radu policijskih službenika, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je večeras da je novinar i radijski voditelj Daško Milinović iz Novog Sada priveden zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. On je osumnjičen da je putem društvene mreže "Tviter" uputio pretnje smrću poslaniku Vladimiru Đukanoviću, navodi MUP u saopštenju.Po nalogu nadležnog tužilaštva, njemu je određeno zadržavanje, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.Policijski službenici i nadležna tužilaštva postupaju u skladu sa zakonima, koji se jednako primenjuju prema svim građanima za koje postoje osnovi sumnje da su počinili neko krivično delo, ističe se u saopštenju.Prethodno, Milinović u vanrednom izdanju onlajn radijske emisije "Alarm" rekao da su ga policajci priveli u četvrtak uveče na informativni razgovor nakon kojeg je odlučeno da mu mora biti određeno zadržavanje do 48 sati.- Na sreću, nije trajalo 48 sati, odveli su me u Beograd u Odeljenje za visokotehnološki kriminal, dao sam iskaz pred tužiocem i rekao sam da mislim da je cela stvar smešna i da je u pitanju politička brljotina - ispričao je Milinović.