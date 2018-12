Novosti online | 29. decembar 2018. 20:12 | Komentara: 0

"Izjavljujem da se odričem svoga sina Jovanović (Dragoslav) Jovice iz Smoljinca i svoje ćerke Jovanović (Dragoslav) Nene iz Požarevca zbog neprimerenog, bezobzirnog i uvredljivog ponašanja prema meni, uništavanja i otuđenja moje imovine, sa nalogom da se isele iz mog domaćinstva u Smoljincu."

Ova žena je lupila šakom o sto i u novinama objavila izjavu od koje će se deca šokirati. Slobodanka Jovanović iz sela Smoljinac odlučila je da se preko medija odrekne svoje dece.Surovo, rekli biste. Šta stoji iza cele ove priče ne znamo, jer Slobodanka razloge nije do detalja opisala. No, iz navedenog, može se zaključiti da su se deca baš ogrešila...Sada je jasno i glasno stavila do znanja da Jovica i Nena više nisu njena deca i da više nemaju šta da traže na njenom imanju.Oglas je objavljen u lokalnim požarevačkim novinama.