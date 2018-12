V. K. | 29. decembar 2018. 13:00 |

NOVOSAĐANKA Branka Milić, jedna od 14 optuženih za pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. godine, u petak je vidno bila uznemirena kada joj je telefonom javljeno da je Srbija navodno dala zeleno svetlo za njeno privođenje, odnosno da će biti uhapšena i sprovedena u "Spuž". Kako se ispostavilo, dojava je bila lažna.

- Ništa me više ne može iznenaditi. Toliko sam šokova pregrmela, pa mi je samo trebao još jedan - kaže za "Novosti" Milićeva. - Užasnuta sam činjenicom da se ljudi više bave time da li ću ja završiti u "Spužu", nego što sam kao majka i žena ponižena u ovom sudskom procesu, gde se na najbrutalniji način gaze moja osnovna prava. Nakon torture i nezapamćenih poniženja, koja sam doživela tokom sudskog postupka, ja nemam više šta da tražim u sudnici Višeg suda u Podgorici. Niko u ambasadi nije imao pojma za ovu "policijsku akciju", pa ni moj advokat Jugoslav Krpović. Mislim da se radi o provokaciji. Da je prvi april pomislila bih da je šala.

Branka se od 23. novembra nalazi u prostorijama Ambasade Srbije u Podgorici, kada je nezadovoljna tretmanom sudskog veća napustila sudnicu Višeg suda i "preselila" se u ambasadu. U međuvremenu je obaveštena da joj je sudija Suzana Mugoša ponovo odredila pritvor zbog "opasnosti od bekstva iz Crne Gore". Ona je 19. decembra proslavila svoju slavu Svetog Nikolu.

- Nemam nameru bilo gde da bežim. Na teritoriji sam moje države, Srbije, što znači da ću u Srbiji dočekati Novu godinu, obeležiti Badnji dan i Božić, a kako se situacija odvija možda i državni praznik Sretenje Gospodnje - dodaje Branka Milić.

Ambasada Srbije u Podgorici

OVDE SAM ZBOG ZAŠTITE

NIJE se lako nositi sa nametnuom hipotekom da ste kriminalac ili terorista, a što ja, niti bilo ko moj, nikada nismo bili - kaže Milićeva.- Pogodila me i zluradost nekih ljudi koji kao da jedva čekaju da se nađem iza rešetaka. Ako i do toga dođe - preživeću. Nemam interes da ilegalno napuštam Crnu Goru, što sam mogla i do sada da učinim mnogo puta. U Ambasadu Srbije sam otišla kako bih dobila zaštitu od dvogodišnjeg političkog, pravnog, fizičkog progona i diskriminacije.