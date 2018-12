Lj. P. - Z. U. | 28. decembar 2018. 16:00 | Komentara: 0

LIKVIDACIJE Vladimira Roganovića Vile (35) u Beču i Đorđa Zafirovića Zafira (37), bivšeg zeta Dragoslava Kosmajca, u Futogu povezuje ista zločinačka ruka, iako su motivi možda različiti, saznaju "Novosti" od izvora upućenog u ova dva zločina. Njih dvojica ubijena su u razmaku od nedelju dana, ali su godinama njihovi životi isprepletani. Naime, jedno vreme su bili najbolji prijatelji da bi na kraju postali zakleti neprijatelji.

Prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, Đorđe Zafirović sedeo je u sredu po podne za volanom "golfa 6" novosadskih registarskih oznaka kada su ga pogodila dva hica. Zasada nepoznate ubice napravile su mu klasičnu sačekušu ispalivši ka automobilu šest, sedam metaka. Na licu mesta pronađeno je svega četiri, pet čaura.

Zafirovićevu likvidaciju, novosadsko tužilaštvo je kako saznajemo, okvalifikovalo kao teško ubistvo na podmukao način, s obzirom na to na koji je način počinjeno. Navodno, trojica napadača na Zafirovića su se do Futoga dovezla automobilom, i kako se pretpostavlja znali su njegovo kretanje tog dana. Čekali su momenat kada će on naići. Dok se nalazio u "golfu 6", u Ulici cara Lazara, odjeknuli su hici. Automobil je, po nezvaničnim saznanjima, vlasništvo njegove prijateljice iz Futoga.

- Još se utvrđuje da li je Zafirović nameravao da se u pomenutoj ulici kod broja sedam parkira ili je izlazio sa parkinga - saznajemo od izvora bliskog istrazi. - To će pokazati rekonstrukcija. Na kolima je bio uključen desni žmigavac, pa je velika verovatnoća da je krenuo na parking. Napadači su zapucali i odmah posle toga su pobegli.

Ubrzo posle ubistva, u vikend-naselju Kamenjar, na potezu Mačkov sprud, nađen je automobil BMV, bez registarskih oznaka, potpuno izgoreo. Pretpostavlja se da su napadači koristili ovo vozilo.

Đorđe Zafirović i Vladimir Roganović postali su bliski još kao jedva punoletni mladići. U jednom trenutku, međutim, između njih je sevnuo nož.

- Bilo je to pre desetak godina u Londonu - priča nam čovek, koji je bio blizak sa obojicom. - Toliko su se posvađali, razlog su odavno gotovo svi zaboravili, da je Zafirović izvukao nož i ubo Roganovića. Navodno, povod svađe je bio jedan čuveni kriminalac iz Niša.

Zafir, koji je inače iz grada na Nišavi, navodno je bio drzak, pa je stalno nasrtao na "poslove" i ljude tog čoveka i njegovog brata. Ovome je dozlogrdilo i rešio je da ga "ukloni". Navodno, ove Nišlije imaju rođake i u Crnoj Gori, pa je ključnu ulogu da ga još tada ne ubiju odigrao upravo - Roganović.

Automobil u kojem je ubijen Đorđe Zafirović

Usledila je potom "londonska epizoda", a interesantno je da su ih poslovi i kontakti odveli na dve različite strane. Ipak, u podzemlju se trenutno vrti priča da je njihova ubistva organizovala ista ekipa.

- Zafirović je postao pre nekoliko godina veoma blizak sa ljudima braće Šaranović - navodi naš sagovornik. - Rat između dva klana, Bojovićevog i Šaranovićeg, odneo je brojne žrtve. Sa druge strane, Roganović je povezivan sa "kavačkom ekipom", koja je u krvavom sukobu već godinama sa "škaljarcima". "Novi zemunci" i "škaljarci" su sada gotovo jedan klan. Oslanjaju se jedni na druge i neraskidivo su povezani.





RETKO GA VIĐALI

UBIJENI Zafirović meštanima Futoga nije bio poznat. Međutim, posle objavljivanja njegovog identita i fotografije u medijima, pojedini kažu da su ga u poslednje vreme tu viđali, ali da nisu znali o kome je reč. Svojim ponašanjem Zafirović nije skretao pažnju na sebe, a navodno je bio u društvu jedne mlađe sugrađanke.