A. Rovčanin | 27. decembar 2018. 13:15 | Komentara: 0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju uhapsili su R. M. (53), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela - tri teške krađe i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.Sumnja se da je on u četvrtak u mestu Lučice obio vrata na tri porodične kuće i iz njih ukrao odevne predmete i razni alat.Takođe, on se tereti da je potom ušao u automobil marke "opel meriva" koji se nalazio u jednoj garaži i njime pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila.Policija je ukradene predmete pronašla i vratila vlasnicima.Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu u Prijepolju.