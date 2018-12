Beta | 26. decembar 2018. 10:38 | Komentara: 0

Pripadnici MUP-a Srbija uhapsili su petočlanu kriminalnu grupu, uključujući dvojicu policajaca iz Vranja, zbog trgovine drogom i zaplenili 47 kilograma marihuane, saopšteno je danas.Uhapšeni su A.S. (50) i D.G. (45) iz Subotice, zatim S.S. (34) iz Bujanovca, i policajci iz Vranja Đ.S. (31) i S.N. (31) zbog proizvodnje i prodaje droge.Oni se sumnjiče da su od decembra prošle do decembra ove godine nabavljali na teritoriji Kosova i Metohije marihuanu u količinama od 15 do 40 kilograma, koju su transportovali na teritoriju Subotice i jednim delom prodavali, a delom krijumčarili u Mađarsku.Osumnjičeni S.S, Đ.S. i S.N. uhapšeni su prilikom primopredaje 30 kilograma marihuane A.S, a droga je bila sakrivena u vozilu bugarskih registarskih oznaka, u posebno izrađenom bunkeru.Tokom istrage policija je od ove grupe zaplenila još 17 kilograma marihuane, manju količinu amfetamina, više putničkih motornih vozila i jedan motocikl, kao i više hiljada evra.Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal.