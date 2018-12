Tanjug | 25. decembar 2018. 09:20 | Komentara: 0

NIŠKI KLINIČKI CENTAR: Povređeni u sudaru voza i autobusa i dalje životno ugroženi

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da vozač autobusa koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu kod Niša, nije jedini "subjekt bezbednosti saobraćaja koji je pogrešio".On je za RTS rekao da će istraga u narednom periodu pokazati koji su drugi konkretni razlozi za nesreću osim greške vozača.Naveo je da se moraju imati na umu pravila saobraćaja koja nalažu da drumsko vozilo ima obavezu da ustupi prvenstvo šinskom, a postojao je i znak "stop".Ipak, navodi da je upravljač puta bio obavezan da postavi adekvatnu saobraćajnu signalizaciju, uključujući i svetlosni znak."Zbog toga će se ispitati odgovornost lokalne samouprave zbog obezbeđivanja prelaza ali eventualno i nadležnih koji to nisu kontrolisali", rekao je Rebić.Govoreći o rasvetljavanju ubistava on je rekao da je procenat rasvetljavanja oko 80 odsto.Podseća da je u saradnji s tužilaštvom uhapšeno i 11 lica koja su se bavila krađom vozila srednje i više klase, da bi ih kasnije na području Čačka rasturali i prodavali u delovima.Direktor policije kaže i da je broj krivičnih dela u Srbiji smanjen za pet odsto, da je broj najtežih krivičnih dela u stagnaciji."Moram biti zadovoljan", rekao je Rebić dodajući da je 2017. bila jedna od najbezbednijih godina i da će ova, ako se nešto ne pokvari do kraja, biti bolja.