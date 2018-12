ČOKOT i Novo Selo zavijeni u crno. Nebo iznad ovih niških sela, danas je, činilo se plakalo sve dok na večni počinak nije ispraćena i poslednja od pet žrtava nesreće u Donjem Međurovu, kada je voz na pružnom prelazu udario u autobus i bukvalno ga prepolovio. Nedelja je bila, govorili su u suzama meštani, najtužniji dan, ne samo u istoriji ovog kraja, već i cele Srbije, jer je zla sudbina iz njihovih sela odnela pet života - Marijane Kocić (17), Alekse Dimitrijevića (15), Danijele Stanković (48), Nataše Janković (43) i Bogomira Lazića (75).





Jauci i plač odzvanjali su ulicama ovih sela, dok su rođaci, prijatelji, komšije, kolege žurili od kuće do kuće da odaju poslednju poštu svojim najmilijima. Jutro je počelo liturgijom u lokalnoj crkvi Svetog proroka Ilije u Čokotu, koju je služio episkop niški Arsenije. Usledile su zatim celodnevne sahrane i poslednji ispraćaji, jedan po jedan. Jauci su ove nedelje parali nebo, uz znak tuge, sećanja, opomene....





NALE, OČI MOJE KAKO ĆU BEZ TEBE





NALE moje, ne idi iz našeg doma. Kako ću bez tebe, oči moje... Reči Dejana Jankovića, supruga Nataše Janković (43) parala su nebo. Nataša, službenica Apelacionog suda u Nišu, preminula je na operacionom stolu u petak pre podne, nekoliko časove nakon što je autobus "Niš ekspresa" kojim je krenula na posao na pružnom prelazu u Donjem Međurovu udario putnički voz.

Dom Jankovića u Čokotu od petka je prepun tuge i bola, ali i podrške prijatelja Natašinih kolega i školskih drugova njenih sinova Jovana i Petra.





U petak kada je Nataša sa sinom Jovanom krenula autobusom za Niš, ona na posao, a on u školu, nije ni slutila da će joj to biti poslednje putovanje. Nakon nesreće bila je svesna nekoliko minuta, tek toliko da vidi da je njen Jovan, njen sin - živ. To je bio motiv više da izdrži do operacionog stola gde su lekari Urgentnog centra učinili sve da je spasu. Sudbina je međutim htela drugačije.