Tanjug | 23. decembar 2018. 12:52 > 13:59 |





Stefanović je, upitan da prokomentariše podršku nekadašnje šefice hrvatske vlade Jadranke Kosor protestima u Srbiji, rekao da mu je interesantnije bilo izveštavanje hrvatskog javnog servisa:



„Ne o broju ljudi...Hoće li HRT da uveća ili ne broj učesnika, to je njihova stvar. Meni je bilo prosto neverovatno da se pojavljuje izveštač HRT koji kaže da se javlja iz ''grotla građanskog protesta protiv režima Aleksandra Vučića''...Voditelj HRT samo što nije pozvao na rušenje vlasti. Na ''profesionalni način'' se mešao u unutrašnje stvari Srbije. To je bilo sve osim profesionalnog. Izgledalo je kao huškanje i pozivanje na nasilje na našim ulicama, na takvu vrstu promene vlasti da treba da se izađe na ulice, da se sruši režim“, preneo je ministar Stefanović novinarima kako je video izveštaj hrvatskog javnog servisa.



Navodeći da HRT u izveštaju govori o navodnom autoritarnom režimu u Beogradu i medijskom mraku, Stefanović je rekao:



„U Hrvatskoj, gde je ubijen Ivo Pukanić, govore o nekakvom medijskom mraku u Srbiji. Tamo gde nekog kada napiše nešto likvidiraju kao zečeve“, rekao je on.



On je podsetio na to da je na HRT promovisana knjiga o logoru u Jasenovcu u kojoj se taj koncentracioni logor naziva radnim, te zaključio da ta televizija "seje jednu vrstu mržnje prema srpskom narodu“.



Što se Kosor tiče, podsetio je da je rekla da se neće nikada odreći ratne odštete od Srbije i kazao da hrvatski političari očigledno u nekim političkim strukturama u našoj zemlji vide mogućnost za ostvarenje svojih interesa.



„Šta je tu dobro za Srbiju? Imali smo predsednika koji se izvinjavao, sada ćemo da vidmo da oni biraju predsednike koji će da im plate ratnu odštetu. Izveštaj HRT je prilično navijačko izveštavanje. Treba se upitati kakav interes druga zemlja ima da o događajima kod nas tako izveštava. Razumem nekog u ovoj zemlji, koga može da se tiče. Ali, kakav interes ima neko iz susedne države da dođe sa takvim navijačkim stavom. To treba svi da se zapitamo“, zaključio je on.



NA PROTESTU 5.000 LjUDI



Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je na jučerašnjem protestu dela opozicije protiv nasilja bilo oko 5.000 učesnika, što je, kaže, realna procena Policijske uprave za Grad Beograd.



On je pokazao slike koje se, kako je rekao, mogu naći i na internetu, i objasnio kako je policija došla do te procene, navodeći da je reč o "čistoj matematici“.



Jedna fotografija koju je pokazao prikazuje početak skupa, odnosno početak formiranja kolone u Vasinoj ulici.

„Transparent je na početku, kada je kolona krenula, a u visini KFC-a je poslednja linija iza koje više nema ljudi prema Studentskom trgu. Prosečna širina ulice je 20 metara, zajedno sa trotoarima. Slika može da se uveća i može da se izbroji ''tačno u glavu'' koliko je ljudi u jednom redu. U proseku u jednom redu ima 35 ljudi“, pojasnio je Stefanović.



Pokazao je i drugu fotografiju, na kojoj je početak kolone u liniji zgrade Narodnog muzija, a na kojoj je crvenim tačkama označen broj redova, kojih, kaže, ima oko 120.



„Na 120 redova, prosečno 35 ljudi - dobijete cifru od 4.200 ljudi. Sa bočnim ulacama, ljudima koji se ne vidi sa strane, to je i 5.000 ljudi. To je maksimalna procena“, rekao je ministar.



To je realna procena i procena Policijske uprave za Grad Beograd, koja uvek daje maksimalnu procenu.



Ako su i posle neki prišli koloni, to nije moglo biti 35. 000 ljudi, kako ispada po tvrdnjama opozicije da ih je ukupno bilo oko 40. 000, rekao je.



„Dao sam procenu, jer u javnosti danima postoji priča da je bilo ovoliko ili onoliko ljudi. Ja vam kažem koliko je reakno bilo, a to je procena ljudi koji se time bave 30 godina, to im je posao, da sastave izveštaj, ne zbog broja ljudi, već zato što policija sve treba da obezbedi. Ovo je egzaktna matematika, a da li će neko da se složi sa mnom, neću u to da ulazim“, rekao je Stefanović.







Dodao je da je i SNS uvek na isti način, istom metodologijom radila procene za svoje skupove.



„Razumem organizatora koji želi značajnim uvećavanjem, nekad i 10 puta uvećanim projekcijama broja ucsesnika, da pokaže kako je skup napravio politički efekat“, rekao je Stefanović.



Naveo i da je normalno kada se kolone „razvuku“ da izgledaju iompresivno, jer je razuđenost velika.



Dodao je da zna da će i dalje biti kontroverzi oko broja učesnika, ali i da policija radi procene broja učesnika na svakom javnom skupu, bilo da je reč o fudbalskoj utakmici, mitingu ili koncertu, kako bi se obezbedio dovoljan broj ljudi za regulaciju saobraćaja, procene kolike su policijske snage potrebne ako postoji procena rizika, kako bi se sve završilo mirno i bez nasilja.



„Drago mi je da je jučerašnji skup završen bez nasilja. To je uvek dobra poruka za sve“, rekao je Stefanović.



UHAPŠENI NALOGODAVCI I JOŠ DVE OSOBE ZBOG PALjENjA KUĆE NOVINARA MILANA JOVANOVIĆA







Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović saopštio je danas da je rasvetljen slučaj paljenja kuće novinara Milana Jovanovća i da su uhapšeni osumnjičeni nalogodavac i dve osobe koje su osumnjičene da su izvršile ovo krivično delo.





Foto N. Skenderija



„Veioma nam je važno da građani vide da su sigurni, bezbedni i da nađemo i nalogodavce krivičnih dela“, naglasio je Stefanović.







NIKO NE OTPUŠTA U VRŠCU, MI ZAPOŠLjAVAMO





Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je danas, povodom informacija da je jedna bibliotekarka iz Vršca dobila otkaz od direktorke te institucije, inače članice SNS, da je niko još nije otpušten i da je aktuelna vlada Srbije za povećanje zaposlenosti, a ne otpuštanja.







Stefanović je kazao da je tu vest video iz medija, i da niko još nije otpušten.



„Niko još nije dobio otkaz. Ne mogu da komentarišem nešto što je neko tražio. Rasprava u našem društvu se vodi i o tome što neko traži. Po meni je dobro da se ne desi nikakva loša stvar ni toj ženi, ni drugima“, rekao je on.



Stefanović je istakao da aktuelna vlada radi na zapošljavanju ljudi, a ne otpuštanju.



„Smanjili smo nezaposlenost sa 26 odsto na nekih 11,3 procenata. Mi smo vlada koja se bori protiv nezaposlenosti“, podvukao je on.





Stefanović je, na konferenciji za štampu, rekao da je dva lica A.M. (1993) i B.S.C. (1981) za ovo krivično delo angažovao I.N. (1977) iz opštine Grocka.„Osumnjičeni I. N. dao je novac A. M. za izvršenje ovog krivičnog dela. A.M. se zajedno sa prijateljicom B.S.C. odvezao do kuće novinara Jovanovića. A.M. je izašao iz vozila, razbio prozor ciglom i ubacio flašu sa benzinom. Nakon toga su pobegli“, preneo je on.Steganovcih je kazao da je nakon dva dana A. M. dobio od I. N. dogovoreni novac.„Policija je obezbedila potpuno priznanje za direktno izvršenje krivičnog dela. Istraga se nastavlja u pravcu drugih lica koja mogu biti povezana sa izvršenjem ovog krivičnog dela“, rekao je ministar.On je istakao da je policija pokalaza da dobro radi svoj posao, da može da istraži svako krivično delo i dođe do onih koji uznemiravaju naše društvo i čine krivična dela.