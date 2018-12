Novosti online/Tanjug | 22. decembar 2018. 21:59 | Komentara: 0

Majka Stefana Vilotijevića, koji je juče ranjen u pucnjavi u centru Beča, oglasila se na Instagramu fotografijom iz bolnice i stavila tačku na spekulacije da li je i Vilotijević stradao u incidentu u kome je ubijen Vladimir Roganović.Naime, iako je u svim izveštajima bečke policije uporno ponavljano da je u kriminalnom obračunu, kako su oni opisali incident, jedna osoba ubijena, a druga teško povređena, u srpskim medijima se još juče pojavila informacija kako je i Vilotijević podlegao ranama.Njegova porodica danas je to demantovala, a majka konačno stavila tačku fotografijom koju je objavila na društvenim mrežama.Rat kotorske mafije seže do Beča, pišu austrijski mediji nakon što je u petak jedna osoba ubijena, a druga ranjena ispred čuvenog bečkog restorana, piše Dojče vele navodeći da se po svemu sudeći radi o ratu kotorskih klanova koji besni i u Srbiji."Žrtve su oko 13:30 bile u pasažu koji povezuje ulice Lugek i Volcajle kada se, prema svedocima, čulo do deset hitaca. Nejasno je da li su muškarci prethodno ručali u restoranu ''Kod Figlmilera'', hramu za bečke šnicle, kada su ih počinioci sačekali. Vlasnik tog lokala tvrdio je da gosti i radnici restorana nisu bili u opasnosti“, prenosi italijanski portal na nemačkom jeziku Stol.Jedan očevidac je rekao da su muškarci išli utroje. Ruski turista koji se zatekao u jednoj prodavnici u ulici Volcajle čuo je hice i video kako prolaznici beže. U pasažu su ostala dvojica ustreljenih, dok je treći čovek pokušao da priča sa njima. Taj ruski svedok razaznao je reči „na nekom slovenskom jeziku“: „Brate, brate“, prenosi austrijska novinska agencija APA.Premda policija nije želela da oda identitet žrtava - za napadačima se još traga - beogradski mediji javljaju da je ubijen Vladimir Roganović, jedan od članova Kavačkog klana, a da je ranjen Stefan Vilotijević.Roganović je prošle godine u Beogradu osuđen na osam meseci zatvora zbog falsifikovanja isprava, dok je u Crnoj Gori bio na poternici jer je osumnjičen za lažnu dojavu o bombi u diskoteci, a trebalo je da odsluži kaznu zbog nelegalnog posedovanja oružja.„Pucnji u Beču: obračuna mafijaških klanova iz Kotora?“, pita se list "Salcburger nahrihten".„Rat kotorske mafije seže do Beča“, naslovio je tabloidni austrijski portal OE24. „Hici u glavu nakon šnicle“, piše najveći nemački tabloid "Bild".Brojni austrijski mediji se pozivaju na pisanje srpskih i crnogorskih medija prema kojem se verovatno radi o nastavku sukoba Kavačkog i Škaljarskog klana. Taj rat je odneo na desetine života u Beogradu, a počinioci po pravilu nisu pronalaženi.„Radi se o primatu u trgovini kokainom na Balkanu“, piše bečki list "Prese" i dodaje da "Kavački i Škaljarski klan potiču iz crnogorskog lučkog grada Kotora koji važi za raskrsnicu trgovine kokainom iz južne Amerike.“Sačekuša u Beču bila je tema više živih uključenja austrijskog javnog servisa ORF. Potraga za ubicama pokrenuta je u celoj Austriji, korišćeni su i helikopteri, ali za sada bez uspeha.