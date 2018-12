Novosti online | 22. decembar 2018. 15:22 | Komentara: 0

Stefan Vilotijević (22), izrešetan je u petak popodne u sačekuši u Beču, u kojoj je ubijen Vladimir Roganović koji važi za člana zloglasnog kavačkog klana.Sudbina Vilotijevića posle ranjavanja koje se dogodilo juče u centru Beča, bila je nepoznata do danas. Dok su crnogroski mediji tvrdili da je podlegao ranama, što je u izjavi medijima potvrdila i pevačica Dara Bubamara, njegova tetka, Pink.rs stupio je u kontakt sa porodicom koja je potvrdila da je Stefan Vilotijević još živ, teško ranjen i operisan.- On je u bolnici, ranjen, ali nije ubijen. Stefan je živ i jako nas je sve pogodilo to što su mediji sahranili živog čoveka - rekla je kratko za Pink.rs članica uže porodice Vilotijevića.Stefan Vilotijević je najmlađe dete Kićuna Vilotijevića, koji je važio je za najuticajnijeg crnogorska bosa u Novom Sadu tokom devedesetih godina. Kićun Vilotijević ubijen je u novosadskom naselju Liman u julu 1999. godine u sačekuši ispred kafića "Kaskada" dok je sedeo u svom "audiju". Tada je podlegao povredama, a u pucnjavi je ranjen i jedan njegov rođak.Stefan je dospeo u žižu javnosti prošle godine kada je izazivao jednog od policajca na tuču. Njega je tada policija zaustavila u novosadskoj ulici Đorđa Magaraševića i naredila kontrolu njegovog vozila, a on je ometao policajce, dok je jednog je izazivao da se potuku.