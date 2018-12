Novosti online | 22. decembar 2018. 09:52 | Komentara: 0

Vladimir Roganović, jedan od članova zloglasnog kavačkog klana, ubijen je u petak u centru Beča. Do pucnjave je došlo u jednom restoranu, a mediji prenose da je pored njega likvidiran i 22-godišnji Nikšićanin Stefan Vilotijević.Roganović je navodno jedan od glavnih pripadnika kavačkog klana iz Kotora. On je u Srbiji osuđen na osam meseci zatvora zbog falsifikovanja isprava, a izručen je početkom godine Crnoj Gori koja ga traži zbog dva krivična dela. Roganović je u Crnu Goru tada prebačen avionom.Crna Gora je za njim raspisala poternicu jer je osumnjičen za lažnu dojavu o postavljenoj bombi u diskoteci, a treba da odsluži i kaznu zbog nelegalnog oružja.On je sa bratom od strica Duškom bio optužen za ubistvo Marka Vesnića, vođe "delija", jula 2009.Prema optužnici, braća Roganovići i Dražen Čađenović su 24. jula 2009. godine ubili Vesnića i ranili Ivana Markovića u blizini Omladinskog parka u Igalu. Dok je Vesnić sedeo na klupi, Vladimir Roganović i Čađenović su ga uhvatili za ruke, pri čemu je Vesniću jedan od njih zadao više udaraca nožem u levu podlakticu i natkolenicu, dok ga je Duško Roganović iz pištolja pogodio sa dva hica. Nakon ubistva nekoliko dana su bili u bekstvu, dok se nisu predali.Dražen Čađenović poginuo je 29. marta ove godine u Podgorici kada je u blindiranom automobilu koji je vozio eksplodirala bomba.Prvostepenu presudu Višeg suda izreklo je krivično veće sudije Ratka Ćupića, koji je između ostalog kazao u obrazloženju presude da je dokazano da je Duško Roganović naoružan pištoljem, ispalio više hitaca prema Vesniću, koji su ga promašili, a kada mu je prišao dok je sedeo na klupi, ispalio je još dva hica koja su rikošetirala i nanela smrtonosne povrede Vesniću. Zbog ovog ubistva Duško Roganović osuđen je na 12 godina zatvora, a odlukom Apelacionog suda smanjena mu je zatvorska kazna na osam godina.Vladimir je bio u spuškom pritvoru, ali je 2014. oslobođen krivice.Dok je bio u pritvoru policija ga je osumnjičila da je naručivao bombaške napade ispred kuće braće Milivoja i Milenka Ivaničevića, službenika ZIKS-a.Njegov brat Duško Roganović dignut je u vazduh 25. aprila 2017. u Herceg Novom u eksploziji bombe koja je bila postavljena pred njegov automobil.Duško je u eksploziji ostao bez obe noge, ali je preživeo napad.Sam Vladimir uhapšen je u maju 2017. godine zbog falsifikovanja dokumenata zajedno sa njegovim prijateljima Igorom Bošnjakom i Lukom Medićem.Šćepan Roganović (34), Vladimirov brat, je najmanje poznat među Roganovićima, a uhapšen je prošle godine u akciji "Mimoza" u Herceg Novom zbog zelenašenja.Kako je Pobjeda tada pisala Duško i njegov brat Vladimir nosili su duže vreme pancire i oružje, jer su znali da su im životi u opasnosti, a vozili su i blindirane automobile.Vladimirov stric Niko Roganović, ubijen je 26. jula 2017, u sačekuši ispred svog stana u Herceg Novom. Pucala su dvojica napadača.Prema nezvaničnim informacijama, Roganovići su bliski sa "kavačkim klanom", čiji je vođa Slobodan Kašćelan nedavno uhapšen u Pragu, protiv njega je podignuta optužnica za organizovanje kriminalne grupe i izvršenje niza krivičnih dela - od zelenašenja do trgovine narkoticima. Kašćelan je inače preživeo pokušaj ubistva u Novom Sadu, u junu 2016. godine.Kavački klan i škaljarski klan važe za dva najjača, a suprotstavljena kriminalna klana u Crnoj Gori..