I. MITIĆ - J. ĆOSIN | 18. decembar 2018. 09:15 | Komentara: 0

ZAHVALNI smo svima koji su nam pomogli kada nam je bilo najpotrebnije. Kući se vraćamo sa traumom koju nećemo zaboraviti celog života, ali ćemo pamtiti i mnogo dobrih ljudi iz Srbije koji su pokazali veliku humanost i požrtvovanost.

Ovo je za "Novosti" rekla jedna od povređenih putnica iz autobusa, koji je u nedelju ujutru sleteo sa auto-puta u blizini Pečenjevca. Ubrzo nakon toga ona je otpuštena na kućno lečenje iz leskovačke Opšte bolnice.

U nesreći u kojoj je autobus makedonskih registarskih oznaka na relaciji Bitolj - Beč sleteo sa puta i prevrnuo se na bok povređena su 32 makedonska državljanina, a tri osobe su poginule. Svi pacijenti, smešteni na odeljenjima niškog Kliničkog centra i leskovačke Opšte bolnice, se uspešno oporavljaju. Iz Leskovca su već u toku nedelje, privatnim vozilima, svojim kućama otišle četiri osobe. U večernjim satima istog dana organizovan je prevoz za još 14 putnika koje je lokalna samouprava privremeno smestila u jednom od leskovačkih hotela.



PROČITAJTE JOŠ: TRAGEDIJA KOD LESKOVCA: Pod autobusom troje mrtvih (FOTO+VIDEO)





- Kod nas je na lečenju ostalo još osmoro pacijenata. U međuvremenu smo još dva muškarca poslali u Niš. Kod jednog postoji sumnja da mu je naprsla slezina, a kod drugog se radi o povredi vratnog dela kičme - kazao je dr Nebojša Dimitrijević, direktor leskovačke Opšte bolnice. - Svi naši pacijenti se uspešno oporavljaju i van su životne opasnosti. Do kraja nedelje oni će, najverovatnije, biti prevezeni na dalje bolničko lečenje u Skoplje.

Makedonski ministar zdravlja u poseti pacijentima / Foto KC Niš

Sanitetski prevoz organizovaće makedonsko Ministarstvo zdravlja. Ministar Venko Filipče u nedelju uveče je obišao povređene u Nišu i Leskovcu. On se zahvalio svim službama koje su učestvovale u pružanju pomoći makedonskim državljanima. U Nišu se leči šestoro pacijenata koji imaju ozbiljnije povrede, a kod dvojice će možda doći i do hirurške intervencije. Filipče je istakao da je u stalnom kontaktu sa lekarima u Srbiji. On se na podršci zahvalio i svom kolegi Zlatiboru Lončaru, kao i gradonačelnicima Leskovca i Niša.

Pacijenti smešteni na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju niškog Kliničkog centra se leče, kako je ocenjeno, u najboljim mogućim uslovima i oni će tu ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja. Jedan od povređenih, Remzi Demirov iz Štipa, kaže da se oseća malo bolje, ali da još uvek ne može da poveruje šta ga je snašlo.

- Imam povrede grudnog koša i ključne kosti. Zaspao sam posle granice, kada sam čuo viku. Pogledao sam i video da autobus ide levo-desno. Uhvatio sam se za sedište i autobus se tada prevrnuo. Ruka mi je ostala ispod sedišta. Nekako sam jedva uspeo da izađem napolje - ispričao je Demirov.

Remzi Demirov

O tome kako je došlo do ove teške saobraćajne nesreće se još uvek samo nagađa. Pretpostavlja se da vozač autobusa nije prilagodio brzinu uslovima na putu zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom. U vreme nesreće, oko dva sata posle ponoći, u Leskovcu je padao jak sneg kom su prethodile kiša i susnežica i ledilo se pri tlu.



PROČITAJTE JOŠ: PREVRNUO SE AUTOBUS KOD NEVESINjA: Poginulo dvoje, povređeno 16 putnika





ZADRŽAN VOZAČ

SA nadležnima u leskovačkom Osnovnom javnom tužilaštvu, koje je izvršilo uviđaj na licu mesta, nismo uspeli da stupimo u kontakt. Prema nezvaničnim informacijama, na predlog tužilaštva sudija za prethodni postupak je vozaču autobusa odredio meru zadržavanja.

- Jedan od vozača je zadobio prelom leve noge i prilično je ugruvan, ali se oporavlja u našoj bolnici i nije životno ugrožen - rekao je dr Nebojša Dimitrijević.