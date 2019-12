Novosti Online/ Z. Radović | 05. decembar 2019. 08:30 |

MORAVSKI koridor, koji bi trebalo da poveže Auto-put "Miloš Veliki" sa Koridorom 10 i da se protegne od Preljine do Pojata, biće izgrađen za manje od četiri godine. To je u četvrtak, posle potpisivanja komercijalnog ugovora, sa američko-turskim konzorcijumom "Behtel-Enka" u Predsedništvu Srbije najavio predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik je istakao da će ovaj koridor proći kroz "srce Srbije", i da će biti prvi digitalni auto-put u našoj zemlji. Planirano je da radovi na deonici od 28 kilometara, od Pojata do Kruševca, počnu 15. decembra i da se okončaju već do novembra 2021. godine.

- Za manje od tri godine biće završena deonica Čačak - Kraljevo što je dodatnih 31 kilometara i ostaje da se za manje od četiri godine potpuno završi 57 kilometar od Adrana do Koševa, odnosno od Kraljeva do Kruševca - objasnio je Vučić. - Ljudi su sanjali o tom auto-putu decenijama i sada se njihov san ostvaruje. Moravski koridor povezuje Čačak, Mrčajevce, Adrane, Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Stopanju, Kruševac, Ćićevac i Pojate. Spojiće i Kopaonik i druga okolna mesta, a do Vrnjačke banje će se stizati za manje od sat i po vremena.

Predsednik je naveo i da će ovaj koridor biti najširi u našoj zemlji, jer su oba profila auto-puta po 80 santimetara šira od standardnih saobraćajnica tog tipa.

Pročitajte još - Moravski koridor sa 10 izlaza

Naglasio je da će Moravski koridor spojiti i Kopaonik i druga okolna mesta, kao i da će i Raška, Novi Pazar biti mnogo bliže Beogradu i drugim gradovima u zemlji.

Zahvalio je ambasadi Velike Britanije i američkoj Eksim banci, kao i Turskoj na velikoj posvećenosti. Predsednik kaže da će već "pre kraja godine biti isplaćeno iz budžeta 150 miliona za taj projekat".

Foto V. Danilov



Kaže da je Behtel poznat po izvanrednoj efikasnosti, kao i da ćemo videti i kako radi turska Enka.

Vučić je naglasio da će Moravski koridor privući i mnogo turista u Vrnjačku banju i taj deo Srbije, a od Beograda do Vrnjačke banje će se stizati za sat i 25 ili sati i 20 minuta lagane vožnje.

Napomenuo je da će i investitori dolaziti više u taj deo zemlje i da će mladi više ostajati tu da žive.

"Mnogo sam srećan, ovo je za nas ogroman vest, spajamo zapad centralne Srbije sa istokom centralne Srbije. Kada ovo uradite čeka vas i drugi posao, već imamo neke ideje", poručio je Vučić i dodao da je to dobar ugovor i velika stvar za Srbiju.

"Pre svega čestitam građanima Srbije, posebno ljudima koji žive u moravičkog, raškom i rasinskom okrugu. Dobijaju novi život, jer auto-put znači bolji život", poručio je Vučić.



Foto V. Danilov

- Do kraja godine će već biti isplaćeno iz budžeta 150 miliona za taj projekat - rekao je Vučić. - Ovo je za nas ogromna vest, spajamo zapad centralne Srbije sa istokom centralne Srbije.

Majkl Vilkinson, potpredsednik i generalni direktor za infrastrkturu "Behtela" za region Evrope je rekao da se ova kompanija dve godine pripremala za projekat izgradnje Moravskog koridora.

Tokom radova na tom autoputu, koji se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 kilometara na čas, biće izgrađeno ukupno 11 petlji i 130 ostalih objekata, od čega 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

Potpisivanju su prisustvovali i ambasador SAD u Republici Srbiji, Entoni Godfri, ambasador Republike Turske Tanžu Bilgič i ambasadorka Velike Britanije Šan Meklaud.

KORIDOR ZA 900 MILIONA

UGOVOR,koji su u četvrtak potpisali ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, Mehmet Tara, predsednik kompanije "Enka" i Majkl Vilkinson, potpredsednik "Behtela" i direktor za oblast infrastrukture za Evropu, i predsednik kompanije "Enka" Mehmet Tara vredan je 745 miliona evra. Osim ove sume, dogovoreno je i dodatnih 20 odsto, odnosno oko 150 miliona evra za dodatne radove i direktne i indirektne troškove na izgradnji.



Foto V. Danilov

POVEZAĆE LjUDE I FIRME

MINISTARKA građevinarstva Zorana Mihajlović je naglasila da izgradnja "Moravskog koridora" predstavlja ekonomski interes Srbije ne samo zbog toga što će povezati više od pola miliona građana koji žive na ovom prostoru, već zato što će biti veza za više od 20.000 malih i srednjih preduzeća sa najvažnijim saobraćajnicama.

- Očekujem od kompanije "Behtel" i njenog partnera, turske kompanije "Enka", da "Moravski koridor" izgrade u roku i po najnovijim standardima, da bismo dobili kvalitetan i bezbedan auto-put - rekla je Mihajlovićeva. - Takođe je važno da preduzeća iz Srbije, sa kojima će zajedno raditi, upoznaju sa najnovijim tehnologijama koje se koriste u izgradnji auto-puteva.

UGOVOR VREDAN 745 MILIONA EVRA





Foto V. Danilov





Moravski koridor gradiće se u dužini od 112,3 kilometra, a čine ga tri deonice: Pojate - Kruševac, dužine 27,83 km, Kruševac - Adrani, dužine 53,88 km i Adrani - Mrčajevci - Preljina, dužine 30,66 km.

Auto-put Pojate - Preljina povezaće Koridor 10 i auto-put "Miloš Veliki" (Koridor 11) i sva veća mesta u delu centralne Srbije u kojem živi oko 500.000 ljudi, uključujući Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac i Ćićevac.

