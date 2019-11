Tanjug | 24. novembar 2019. 17:33 | Komentara: 0

Predsednik Uprave Mesne industrije Braća Pivac Ivica Pivac izjavio je da radnici Kraša, odnosno skupština Kraš ESOP-a, nisu pogrešili kada su izabrali ponudu te firme i prodali joj svoje deonice.





"Zahvalio bih radnicima koji su u Pivcima prepoznali strateškog partnera i mislim da nisu pogrešili“, rekao je Ivica Pivac i dodao kako će poštovati sva prava iz potpisanog ugovora i napraviti sve da Kraš postane još bolji, prenosi danas zagrebački Večernji list.

"To možemo garantovati iz onoga što smo do sada radili - svaka firma koju smo preuzeli postala je bolja nego pre našeg preuzimanja", dodao je Pivac i ponovio je da misli da je to najbolja odluka koju je ESOP mogao doneti.

Skupština Kraš ESOP-a juče je prodala sve svoje deonice Kraša Mesnoj industriji braće Pivac, prenose hrvatski mediji, čime je, kako se navodi, sprečeno da kompaniju preuzme srpski biznismen Nebojša Šaranović.

Budući da Kraš ESOP ima 18 odsto deonica, Mesna industrija braće Pivac će sada imati 49,18 odsto udela i tako postati većinski vlasnik s većinom deonica s pravom glasa.

Radnicima će Pivac platiti najmanje 860 kuna po deonici, a obavezali su se i da ih neće prodavati trećoj osobi bez garancije radničkih prava, prenosi Indeks.

Takođe moraju zadržati sva prava radnika iz kolektivnih ugovora i drugih dokumenata koji se tiču radničkih prava.

Tako je sprečeno preuzimanje Kraša koje je pokušao biznismen Nebojša Šaranović, koji je, kako se navodi, krenuo u "agresivno" preuzimanje deonica i sa više od 45 miliona evra došao do 25,7 odsto udela.