IZA bombonjere "Kamila" koja je do naših rafova stigla sa Kosova i Metohije, stoji kompanija iz Turske, koja je u okolini Prizrena otvorila svoj pogon. Priča o "Velikoj Albaniji" i ovog slatkiša, ovaj put, izgleda da nema mnogo veze, jer raspored bombona u njoj, ipak, podseća na mapu Turske.





S druge strane, prašina je prilično podignuta u našoj zemlji oko bombonjere koja dolazi sa Kosova, a kako nam je potvrdio Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, niko od njih ovaj slatkiš nije video u našim radnjama.





- Ova priča je stara više od godinu i po dana i čak kada smo prvi put za nju čuli, niko je nije doneo kod nas, tako da je nikada nismo videli - kazao nam je Papović. - Pozivamo tog ko je to prijavio da dođe do nas i da je donese, zajedno sa fiskalnim računom. Jer su uvek potrebni dokazi. Bez toga ne možemo ništa da uradimo. To da se na njoj vidi mapa Velike Albanije nema smisla, a dobavljač je zadužen i za deklaraciju, pa na njoj ne bi smelo da piše "uvoz sa Kosova". To je i najmanji problem. Pitanje je kvaliteta robe.



Prema rečima Papovića, nije jasno odakle se ova priča sad baš pojavila u javnosti, a isto tako, ne zna ni gde se to "širom Srbije" prodaje, jer je oni iz udruženja nisu ni videli.





U Ministarstvu trgovine su nam rekli, da ukoliko bude pronađena negde na teritoriji Srbije, a da pritom nije pravilno deklarisana, biće povučena sa rafova.













DEKLARACIJA

KAKO su nam rekli u Ministarstvu trgovine, sva roba koja dolazi iz južne srpske pokrajine mora da ima na deklaraciji sledeće obeležje - Kosovo*, Kosovo/1244 RS, Kosovo, Srbija, Kosovo/Srbija ili UNMIK/Kosovo.





UPRAVA CARINE: PAPIRI REGULARNI

KAKO su za "Novosti" izjavili u Upravi carine, utvrđeno je da je tokom 2018. i 2019. godine, čokoladne deserte, proizvođača "Kaimila", u četiri navrata iz Prizrena, uvozila firma sa Novog Beograda.

- Uvidom u priloženu uvoznu dokumentaciju, utvrđeno je da ni u njoj, kao ni na otiscima pečata preduzeća sa teritorije AP KiM nisu uočene odrednice, niti karakteristike državnosti - kažu u Upravi carine. - Kako je i u ovom slučaju uvozna dokumentacija bila kompletna, sa svim neophodnim sertifikatima o ispravnosti, nije bilo nikakve sumnje zbog koje bi tovar bio detaljno pregledan, tako da carinski službenici nisu ni mogli da vide deklaraciju na samom proizvodu. Ako je već takav proizvod uočen na rafovima naših prodavnica, dalje postupanje sa njim svakako nije u našoj nadležnosti.