PREDSEDNIK Vučić sastao se danas sa predstavnicima kompanije „Azvirt“. Posle sastanka potpisan je komercijalni ugovor za izgradnju deonice auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice na deonici Šabac-Loznica.





On je čestitao na potpisanom ugovoru rekavši da je on veoma važna stvar za našu zemlju.

- Vrednost ovog ugovora je 476 miliona evra, u naredne tri godine izgradićemo 21,4 kilometra auto-puta od Rume do Šapca. To je vrsta spone i to je važno. Spona sa Mačvom i čitavom zapadnom Srbijom - kazao je predsednik Srbije. - To će biti pun profil auto-puta širine 29 metara, sa četiri trake. Biće put,„brza saobraćajnica“ gde će dozvoljna brzina biti do 110 km/h. Gotovo 77 km,biće savremene saobraćajnice.

Kako je naglasio, cilj je da se ovaj deo Srbije oporavi, a novi auto-put je, poruka da će doći novi investitori u ovaj deo zemlje što, kaže on, znači i razvoj,zemlje.

- Plan je da se sve završi u tom delu Srbije. Sve putne kombinacije koje vode ka RS i BiH i time bi Podrinje koje je prazno i pusto možda bilo sa više stanovnika. Ljudi mogu da vide da ipak imaju budućnost na svojim ognjištima. Ponsan sam na to što se auto-putevi grade više i bolje u našoj zemlji – istakao je predsednik, dodavši da su dosadašnje kompanije dobro odrađivale svoj posao po pitanju gradnje puteva u celoj Srbiji.









On se ponovo zahvalio i čestitao ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorani Mihajlović i Kamilu Alijevu predsedniku “Azvirt”, ističući da novi putevi znače i ubrzani razvoj ekonomije.









- Za naše goste treba istaći da smo uvek bili zadovljni time što ste uradili za našu zemlju, sve ste uradili na visokom nivou i u roku. Osećajte se kao kod kuće – rekao je Vučić na ruskom jeziku.

Alijev se zahvalio na ukazanom poverenju i pohvalio naše radnike.