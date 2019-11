J.Subin | 18. novembar 2019. 13:19 | Komentara: 0

KOMPANIJA Delta Holding, posle višegodišnjeg najavljivanja i čekanja, konačno je dobila građevinsku dozvolu za izgradnju svoje poslovne zgrade - "Delta haus", u novobeogradskom bloku 19. Dozvola je dobijena pre dve nedelje, a izgradnja počinje 2. decembra. Investicija je vredna oko 40 miliona evra.





Kako je za "Novosti" potvrdio Živorad Vasić, viši potredsednik Delta Holdinga, završetak radova se očekuje za nekih 12 do 15 meseci. Poslovna zgrada biće sagrađena na mestu sadašnje zgrade "Impuls hol", u blizini hotela "Kraun plaza".





- U vrednost investicije ne računamo zemlju - rekao je Vasić. - Kada smo kupovali to zemljište, za ceo kompleks je dato 150 miliona evra. Izvođač radova će biti "Energoprojekt". Očekujemo da nastavimo i dalje saradnju sa Gradom Beogradom. I da tokom sledeće godine dobijemo građevinske dozvole za izgradnju hotela "Interkontinental" i šoping mola na Autokomandi.





Inače, dozvole za izgradnju luksuznog hotela "Interkontinental" i najvećeg šoping mola u regionu na Autokomandi, takođe se čekaju već godinama. Uz to, do sada se nekoliko puta najavljivalo da se početak kraja ove "poslovne agonije", nazire, to se još nije dogodilo.



Kako se navodi na zvaničnom sajtu kompanije, novu poslovnu zgradu Delta Holdinga, dizajnirao je Ami Mur, čuveni svetski arhitekta. To će biti građevinski projekat A klase, sertifikovan prema LEED standardu, što je garancija najviših ekoloških standarda, u domenu gradnje. Površina objekta je 22.314 metara kvadratnih, dok će 11.514 kvadrata biti namenjeno za izdavanje.













- U decembru, inače, počinjemo sa gradnjom šoping mola u Nišu - rekao je Vasić.





Kako su nam rekli u "Delta Holdingu", ovaj projekat zaposliće 700 ljudi, a na ime taksi i dozvola u budžet grada biće uplaćneo oko dva miliona evra. Prvih pet spratova namenjeno je izdavanju, aposlednja tri rezervisana su za kompanije u okviru "Delte". U prizemlju zgrade biće restoran, teretana, prostor za odmor zaposlenih i parking za 188 mesta. Završetak gradnje i otvaranje zgrade planirani su za proleće 2021. godine.





- Ove godine smo otvorili dva tržna centra, u Banjaluci i Varni - izjavila je Zorana Burlić, generalni direktor "Delta Ril Estejt". - Novo sedište naše kompanije biće projekat A klase i poslovni prostor visoke kategorije, koji se maksimalno prilagođava zakupcima. Pored nove poslovne zgrade, u planu nam je i izgradnja još tri projekta u Srbiji - Delta Planet Autokomanda, Delta Planet Niš i Delta Centar"













ČEKAJU TENDER





KOMPANIJA Delta Holding ne odustaje od preuzimanja "Sava Centra". Kako nam je rekao Vasić, oni će se opet prijaviti na tenderu, kada ga Grad Beograd bude raspisao. Inače, do sada su nadležni u Gradu Beogradu odbijali ponudu Delta Holdinga za preuzimanje najvećeg kongresnog centra kojeg Srbija ima.





Nedavno je i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, najavio da će uskoro biti raspisan tender za prodaju "Sava centra". A, jedan od uslova biće da se u njega uloži najmanje 40 miliona evra i da ne postoji mogućnost za promenu namene objekta.