UDRUŽENjA i firme koje su propustile da u Agenciji za privredne registre upišu svog stvarnog vlasnika - imaju još malo vremena da prođu nekažnjeno. Čim se izmeni Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Agencija dobija zakonska ovlašćenja da podnosi prekršajne prijave. A kazne nisu zanemarljive i kreću se od 50.000 do čak dva miliona dinara. To bi trebalo da se dogodi možda već za mesec, jer je 23. avgusta počela da radi radna grupa, koja priprema nove propise.

Svako registrovano privredno društvo, baš kao i zadužbina, komora, poslovno udruženje... mora u posebnom registru koji se kao elektronska evidencija vodi u APR, da upiše svog stvarnog vlasnika. Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika pristupa firma direktno, i unosi podatke o stvarnom vlasniku. Istovremeno, firma je dužna da kod sebe čuva dokumentaciju, odnosno dokaze na osnovu kojih je taj upis obavila. Ova obaveza je trajna, pa se podrazumeva da bilo kakva promena stvarnog vlasništva mora u roku od 15 dana da bude uneta u Centralnu evidenciju.

Iako su podaci o vlasništvu uveliko javni i dostupni svima - jer bez tog podatka firme ne bi ni mogle da budu registrovane za rad, podaci o stvarnom vlasniku mogu da se razlikuju.

To se najčešće dešava kada je vlasnik preduzeća neko pravno lice. Pa još ako je reč o ofšor kompaniji, osnovanoj iz razloga da se, između ostalog, baš sakrije stvarno vlasništvo, jasno je zašto takva firma okleva da upiše ime i prezime konkretne osobe koja stoji u vrhu ovog lanca.

Ipak, najažurniji su upravo privredni subjekti - ukupno 83 odsto preduzeća evidentiralo je svoje stvarne vlasnike. u najvećoj docnji su - udruženja. Kod njih je svoje stvarne vlasnike upisalo svega 68,5 odsto. Razlog za to je najvećim delom u - neobaveštenosti i neznanju.

- Evidencija stvarnih vlasnika kapitala počela je u decembru prošle godine i do sada je 80 odsto obveznika to uradilo. Od 20 odsto onih koji se nisu evidentirali bar 95 odsto to nije uradilo zbog neznanja, neažurnosti i slično - rekao je Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre. - Ako to ne učine, zakon predviđa prekršajnu i krivičnu odgovornost za vlasnike privrednih društava. Evidencija je, inače, potpuno besplatna, uputstvo postoji na sajtu APR, postupak traje nekoliko minuta, a potreban je jedino kvalifikovani elektronski sertifikat.

Lučić najavljuje izmenu zakona kojim će se APR ovlastiti da podnosi prekršajne prijave za one koji ne upišu stvarnog vlasnika.

- Mi ćemo to veoma brzo uraditi, a reč je o desetinama hiljada predmeta - upozorio je Lučić, podsećajući da zakon predviđa značajne novčane kazne zbog učinjenog prekršaja.

Kazne po osnovu krivičnih prijava, inače, kreću se od tri meseca, do pet godina zatvora, a rizikuju je svi koji imaju nameru da prikriju stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, zatim oni koji upišu neistinit podatak kao tačan i oni koji promene ili izbrišu istinit podatak o stvarnom vlasniku.

KO SE EVIDENTIRA

U REGISTAR stvarnih vlasnika upisuju se oni koji poseduju više od 25 odsto udela u kapitalu ili u upravljanju privrednim društvima, zadrugama, zadužbinama, poslovnim udruženjima... Ne upisuju se akcionari u javnim akcionarskim društvima i preduzeća i ustanove u kojima je jedini vlasnik - država.

JAVNI PODACI

CENTRALNA evidencija stvarnih vlasnika je javno dostupna svim zainteresovanim osobama, po istom principu kao i drugi registri APR. Jedino što je za nju neophodno prethodno registrovati korisnički nalog.