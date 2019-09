Z. Radović | 12. septembar 2019. 08:02 | Komentara: 0

IZGRADNjU prve deonice Auto-puta mira od Niša do Pločnika delom će finansirati Evropska investiciona banka. Procenjeno je da će radovi koštati oko 240 miliona evra, a ugovor o poklonu od 40 miliona danas će potpisati potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović i Migel Morgado, direktor EIB sektora za Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku i Zapadni Balkan. Za ostatak koridora ka Prištini naša zemlja će od iste banke uzeti kredit od 100 miliona evra. Procenjuje se da ćemo još oko 100 miliona evra morati da pozajmimo od Evropske banke za obnovu i razvoj da bi kompletirali izgradnju prve deonice.

Osim saobraćajnog čvora za istočni i južni krak Koridora 10, Niš će biti veza i sa novim auto-putem ka Prištini. Ova saobraćajnica nadovezaće se na postojeću petlju Merošina na auto-putu E 75 južno od Niša, dok se završava u zoni administrativnog prelaza Merdare. Predviđena je izgradnja još sedam petlji Merošina istok, Prokuplje istok i Prokuplje zapad, Bjeloljin, Kuršumlija, Rudare i Merdare.

Koridor se do Prokuplja pruža po ravničarskom i blago brdovitom terenu, uz projektovanu brzinu od 130 kilometara na čas, osim u zoni Prokuplja gde zaobilazi naselje sa severne strane i ulazi u izrazito brdoviti teren, sa projektovanom brzinom od 100 kilometara na čas. Od Prokuplja do Kuršumlije će vozači moći da razviju maksimalnu brzinu, sve do prevoja Merdare, gde će opet morati da uspore.

Trasa planiranog auto-puta se na prvih 5,5 kilometara poklapa sa postojećim regionalnim putem, uz neophodno proširenje, tako što će se graditi nova leva traka. Posle petlje Merošina istok Koridor napušta trasu postojećeg državnog puta i prostire se paralelno sa njim sa severne strane na udaljenosti između 250 i 1.600 metara. Dalje bi trasa trebalo da ide obilaznicom oko Prokuplja, koja bi tek trebalo da bude izgrađena. Po izlasku iz tunela u severozapadnom delu Prokuplja, Koridor se vraća u dolinu reke Toplice sve do Pločnika, gde se završava prvi sektor auto-puta Niš - Priština.

DUŽINA auto-puta od Niša do administrativne granice kod Merdara, koji će graditi Srbija je 77 kilometara, a ukupna dužina buduće saobraćajnice Niš - Merdare - Priština - Tirana - Drač je 384 kilometra. Radovi na delu od Niša do Pločnika, u dužini od 38 kilometara bi trebalo da počnu sledeće godine. Da bi auto-put bio kompletan u izgradnju treba da se uključi i "kosovska strana" i izgradi 22 kilometra od Merdara do Prištine i tako poveže ovu deonicu sa Dračem.