J. Ž. SKENDERIJA | 11. septembar 2019. 07:41 |

PLATE oko pola miliona zaposlenih u javnom sektoru od 1. novembra biće veće do 15 odsto, saznaju "Novosti". Povećanje zarada najavio je u utorak i ministar finansija Siniša Mali, ali bez detalja o procentima. Ostala je još jedna "runda" dogovora Ministarstva finansija sa Međunarodnim monetarnim fondom, a Mali je rekao da bi u narednih desetak dana delegacija MMF trebalo da dođe u Beograd i da će tada biti dogovoreni detalji o rastu zarada.

Deblje koverte mogu da očekuju lekari, medicinske sestre, nastavnici, vojnici, policajci... Kako su "Novosti" već pisale, medicinske sestre mogu da očekuju najviše - čak 15 odsto veća primanja, a raspon rasta ostalih zarada biće "izračunat" i objavljen pre kraja septembra. Tokom ranijih pregovora, nezvanično, dobijena je saglasnost o rastu koji bi u proseku, za ceo javni sektor, bio oko šest, sedam odsto.

Ministar Mali saopštio je u utorak dobru vest i za zaposlene sa najnižim platama - od Nove godine će, takođe, i minimalna zarada u Srbiji biti veća za 3.000 dinara, ili za 11,1 odsto. Cena najjednostavnijeg rada po satu, sa dosadašnjih 155,30 dinara, od 2020. skočiće na 172,5 dinara, odnosno mesečna plata će, umesto 27.022, biti 30.022 dinara.

Dogovor između poslodavaca i sindikata ni ove godine nije postignut, pa je iznos minimalne cene rada predložila Vlada Srbije. Poslodavci su ostali pri stavu da povećan može biti maksimalno za pet do šest odsto, a sindikati su tražili 20 procenata.

Siniša Mali je istakao posle sastanka članova Socijalno-ekonomskog saveta da je ovo najveće povećanje zarade ikad u Srbiji, a najavio je da će od 1. januara Vlada nastaviti s daljim rasterećenjem privrede, tako da će neoporezivi deo dohotka sa 15.300 biti povećan na 16.300 dinara. Plan je da se ukine i 0,5 odsto doprinosa za Fond PIO koji idu na teret poslodavca.

- Tako ćemo iduće godine rasteretiti i privredu za doprinose u ukupnom iznosu od 13,1 milijardu dinara - istakao je ministar. - I prošle godine smo u sličnom iznosu rasteretili privredu, nastavljamo s praksom da smanjujemo opterećenje na zarade, ovog puta od januara u iznosu od 61 odsto i s time nastavljamo i u narednom periodu.

Prema rečima Zorana Đorđevića, ministra rada, cilj uvećanja minimalca je bolji standard svih građana:

- Naredne godine biće novog povećanja, a sve u cilju da se dostigne minimalna potrošačka korpa, ali i da se prestigne - naglasio je ministar.

PENZIJE DO 5,5 POSTO PENZIONERI oko 1. decembra 2019. mogu da računaju na jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara i na povećanje penzija od 1. januara 2020. između 5,1 i 5,5 odsto, a precizan iznos znaće se za desetak dana.

Prema mišljenju Ljubisava Orbovića, predsednika Saveza samostralnih sindikata Srbije, ovim tempom je nemoguće ispoštovati prošlogodišnji dogovor socijalnih partnera da minimalna zarada za dve godine dostigne visinu minimalne potrošačke korpe.

Za Zorana Stojiljkovića, predsednika UGS "Nezavisnost", predlog o minimalnoj ceni rada je maksimalni politički ustupak Vlade:

- Ovo nije postignuta logika kompromisa, nego maksimalan predlog koji Vlada daje - rekao je on. - Da smo došli do 32.000 ili 33.000 dinara, što omogućuje da se ispuni dogovor da se za dve godine stigne protrošačka korpa, onda bi to bio kompromis.

Poslodavci su, iako nije prošao njihov predlog da minimalac može da raste od 6 do 10 odsto, ipak dobili kompenzaciju smanjenjem doprinosa za Fond PIO za 0,5 odsto i povećanja za 1.000 dinara neoporezivog dela zarade. To pokriva izdatke za minimalnu zaradu koja košta poslodavce.

DOBRA VEST ZA JAVNA PREDUZEĆA

OD NOVE godine olakšanje će osetiti i zaposleni u javnim i javno-komunalnim preduzećima, pošto će biti ukinut Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun plata. To znači da će se steći uslovi za povećanje njihovih zarada za pet odsto.