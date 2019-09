Tanjug | 10. septembar 2019. 09:10 | Komentara: 0

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je danas da je važno spajati mlade inovativne kompanije s velikom industrijom i najavio da će uskoro početi program Vlade Srbije o podršci osobama koje započinju biznis.Čadež, koji boravi u poseti Luksemburgu u pratnji premijerke Ane Brnabić, rekao je u izjavi za TV Prva da je država Srbija obezbedila dobar program podrške kompanijama koje se bave inovacijama, pre svega start-apovima, ali i onima koje već postoje."Uskoro treba da počne program Vlade Srbije kad je u pitanju podrška ljudima koji započinju biznis i karijeru. Već postoje programi u okviru Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije, koje kompanije mogu da koriste od strane države", rekao je Čadež i pozvao sve osobe s idejom da dođu u PKS kako bi dobili pomoć.Na pitanje kada će u Srbiji biti kao u Luksemburgu, gde je država dala početni kapital mladim kompanijama, Čadež je rekao da nešto slično već postoji imajući u vidu da naučno-tehnološki park u sebi sadrži takozvani biznis i start-ap inkubator, u okviru kojeg posluju "fenomenalne mlade kompanije"."Ono što je bitno za predsednika Privredne komore Luksemburga i mene jeste da ove mlade inovativne kompanije spojimo s velikom industrijom. Njima su potrebna nova rešenja", rekao je Čadež.On je ponovio da će se u Beogradu na proleće nastaviti povezivanje srpskih inovativnih kompanija iz Finteka (finansijskih tehnologija) s finansijskim sektorom i kompanijama iz Luksemburga.Čadež se saglasio da je robna razmena Srbije i Luksemburga, koja iznosi 18 miliona evra, na niskom nivou i izrazio nadu da će ona biti veća.On je dodao da će biti razgovora s nekoliko kompanija iz Luksemburga o tome kako može da se poveća izvoz robe iz Srbije."Treba imati u vidu da to nije ogromno tržište, radi se o maloj zemlji, ali mislim da u nekim uslugama možemo da budemo konkuretni. Srbija danas izvozi više u IT uslugama nego u poljoprivredi ili bilo kom drugom sektoru, tako da imamo razlog i mogućnsot da ponudimo Luksemburgu više nego sada", rekao je Čadež.Na šalu kada će u Srbiji minimalac biti 2.061 evro, kao u Luksemburgu, Čadež je rekao da se nada da će doživeti to vreme."To je najviši minimalac u EU", rekao je Čadež, dodajući da je važno da se radi na tome da plate u Srbiji rastu i da se prevaziđe tako velika razlika između zapadne i istočne Evrope.