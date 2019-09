M. Đ. | 02. septembar 2019. 21:30 |

PUTNICI koji koriste prugu Lapovo - Kragujevac od 1. oktobra voziće se prosečnom brzinom od 100 kilometara na sat, i tu deonicu će, umesto uobičajenih sat vremena, prelaziti za 26 minuta - rekla je ministarka saobraćaja i potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, prilikom obilaska radova na rekonstrukciji pruge koja povezuje administrativni centar Šumadije sa najvećim pružnim čvorištem u ovom delu Srbije.

Prema njenim rečima, u obnavljanje ove pruge, dugake 27,5 kilometara, uloženo je oko 15 milona evra, a pored putnika, koristiće je i brojne inostrane kompanije, koje su svoje pogone izgradile u Kragujevcu i okolnim opštinama.

- Već sledeće godine biće nastavljena rekonstrukcija deonice Kragujevac - Kraljevo - kazala je ministarka Mihajlović, i najavila je i brojne saobraćajne infrastrukturne radove u centru Šumadije. - Do marta sledeće godine biće završena i deonica magistralnog puta prvog reda od Kragujevca do Batočine. Trenutno se radi i projektno-tehnička dokumentacija za putni pravac koja će ići od Kragujevca do Mrčajevaca. Taj put bi, kako je planirano, trebalo da poveže centralnu Šumadiju sa Moravskim koridorom.

Najavljeno je da će, zaključno sa idućom godinom, u Srbiji biti rekonstruisano oko 800 kilometara regionalnih pruga, što je višedecenijski rekord u obnavljanju ovih saobraćajnica.