Z. Radović | 22. avgust 2019. 18:02 |

DO novog auto-puta Miloš Veliki, Beograđani moraju da putuju oko 30 kilometara, da bi se uključili na kružnom toku kod Mislođina. Od decembra, kada bude gotova deonica Surčin - Obrenovac, do ove saobraćajnice će stizati znatno brže. Pravu vezu sa Koridorom 11, međutim, stanovnici prestonice dobiće tek kada se završi izgradnja brze saobraćajnice koja će ga povezati sa Novim Beogradom. Planirano je da radovi počnu u martu i da budu okončani do kraja 2021. godine.

Milutin Ignjatović, direktor Saobraćajnog instituta CIP, za "Novosti" kaže da će putnici iz glavnog grada veoma lako moći da se uključe na auto-put "Miloš Veliki", preko dve moćne gradske saobraćajnice, Vojvođanske ulice i Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

- Pravi efekat celog auto-puta će putnici osetiti kada se izgradi deonica Novi Beograd - Surčin - smatra Ignjatović. - Nedavno je potpisan Komercijalni ugovor o izgradnji te deonice između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i kompanije "Čajna komunikejšn konstrakšn kompani" (CCCC). Građani Srbije treba da se raduju svakom izgrađenom kilometru auto-puta. Srbija je otvorila za saobraćaj autoputnu saobraćajnicu od Obrenovca do Preljine, a u decembru ove godine, kako je najavila potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, pustiće se u saobraćaj deonica Surčin - Obrenovac.

Ova gradska magistralna saobraćajnica je projektovana za brzinu kretanja vozila od 80 kilometara na čas. Ukupna dužina ove deonice je oko 9,5 kilometara. Predviđene su po tri trake po smeru, razdelni pojas od pet metara, pešačke staze širine po dva metra i bankine. Na trasi će biti tri mosta, jedan most-kanal i jedan nadvožnjak.

- Na samom početku trase gradske magistralne saobraćajnice, predviđena su uključenja iz dve ulice na Novom Beogradu, a dalje put vodi kroz ravnicu ka prvoj petlji, odnosno čvoru "Surčin 1", tipa poludeteline. Priključne veze se ostvaruju sa dve direktne i dve indirektne rampe, koje se za sporedni pravac, odnosno pristupni put, vezuju uz pomoć dve trokrake površinske raskrsnice - objašnjava projektant Dragoslav Dragićević. - Petlja će biti izgrađena u neposrednoj blizini budućeg Nacionalnog stadiona. Kraj ove deonice je praktično kod sledeće "velike petlje" u Surčinu, posle koje počinje Auto-put "Miloš Veliki".



VUČIĆ: GOTOV I ISTOČNI KRAK KORIDORA 10

DRŽAVA danas ima novca da gradi auto-puteve i već za manje od dva meseca biće otvoren istočni krak Koridora 10, od Niša do Gradine na granici sa Bugarskom, izjavio je u sredu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kaže da će tako pored Grdeličke klisure, koja se nalazi na južnom kraku Koridora 10, biti otvoren i potpuno završen i istočni krak.

- Završićemo pre kraja 2021. i auto-put od Preljine do Požege - obećao je Vučić. - I Valjevo će dobiti svoj auto-put ili brzu saobraćajnicu, tih 15 ili 17 kilometara do Lajkovca.

Vučić se izvinio glumcu Nenadu Jezdiću i muzičarima Željku Joksimoviću i Goranu Bregoviću, što su, kako je rekao, "pretrpeli linč polupismenih ljudi koji misle da su mnogo važni" jer su pohvalili otvaranje auto-puta od Obrenovca do Preljine.

TRASE CRTA STRUKA

UGOVORENA vrednost projekta je 70,5 miliona dolara. Na primedbe da je cena visoka, kao i da nije potrebno graditi auto-put na Novom Beogradu, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je odgovorila da je trasa preko Novog Beograda funkcionalna veza koja će omogućiti dobru vezu prestonice sa auto-putem.

- Od kada vodim ministarstvo pita se struka, a ne politika kada je reč o trasama, cenama, rokovima - izjavila je Mihajlovićeva. - Po pitanju ovog projekta je sve rađeno sa projektantima i inženjerima tako da cena nije proizvoljna. Kada je reč o trasi, neke su davno predviđene prostornim planovima u skladu sa mišljenjem struke. Naše mišljenje je da treba da imamo tu auto-put.