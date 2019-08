Z. RADOVIĆ | 21. avgust 2019. 21:02 |

AUTOBUSI ne mogu, a kamioni ne žele na novi auto-put "Miloš Veliki". Da bi autobusi mogli da promene trasu i voze novom saobraćajnicom, moraće da sačekaju oktobar sledeće godine, jer se prema važećim propisima novi redovi vožnje odobravaju jednom godišnje. S druge strane, kamioni izbegavaju Koridor 11 i tutnje i dalje Ibarskom magistralom, zbog čega u "Putevima Srbije" razmatraju mogućnost da i na ovom putu počnu da naplaćuju putarinu za teretnjake.

Putnicima koji idu do Zlatibora, Nove Varoši i dalje ka Crnoj Gori, novi put bi znatno skratio vreme putovanja. Prevoznici, međutim, ne smeju da koriste novu saobraćajnicu, jer bi na odredišta, na primer u Čačak, stizali ranije, a onda bi na peronima morali da čekaju i po pola sata da bi ispoštovali polazak po aktuelnom redu vožnje.

Mirko Vučinić, iz Poslovnog udruženja drumskog transporta "Panontransport", za "Novosti" kaže da nije moguće usaglasiti nove redove vožnje do proleća naredne godine, a da je početak obavljanja prevoza po njima moguć tek od oktobra 2020.

- U skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Privredna komora Srbije usaglašavanje predloga redova vožnje radi jednom tokom kalendarske godine, po zahtevima prevoznika - objašnjava Vučinić. - Prema Pravilniku o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje, oni, između ostalog, moraju da ispunjavaju i uslove u pogledu daljinara, koji treba da sadrži relacije na novootvorenoj deonici.

Zoran Drobnjak, v. d. direktora "Puteva Srbije", više puta je najavljivao uvođenje naplate putarine za teretnjake i na magistralnim putevima, ali njegova inicijativa još čeka "zeleno svetlo" u Ministarstvu građevinarstva.

Milan Božović, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, smatra da je to jedan od načina da se tranzitni saobraćaj prebaci na koridore, ali i da bi se teretnjacima mogao zabraniti prilaz ovim saobraćajnicama.

- Kod nas je problem što kamioni "beže" sa auto-puta i prave zastoj i gužve na magistralama, utiču na saobraćajne nezgode i na stanje puta, jer ga uništavaju - objašnjava Božović. - U mnogim evropskim zemljama su to rešili zabranama, pa kamioni mogu striktno da idu magistralnim putem, samo do mesta utovara ili istovara, i na auto-put se moraju uključiti na najbližoj petlji. Za te prolaske oni dobijaju posebne dozvole. To je testirano i dalo je dobre rezultate.

AUTO-PUT MORA DA SE ISPLATI

- Svrha koridora je da preuzme tranzitni saobraćaj, da bi rasteretila naselja od teretnog saobraćaja. Putarina od 2.500 dinara nije skupa, jer je to 15 litara nafte, a toliko kamioni potroše i u vožnji Ibarskom magistralom, jer je putovanje duže i kroz gužvu. Najčešće mali prevoznici žele da uštede i da novac od putarine stave u džep - kaže Milan Božović, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja