E. V. N. | 21. avgust 2019. 18:18 | Komentara: 0

VLASNICI "viška" stanova u univerzitetskim centrima Srbije željno iščekuju početak nove akademske godine. Studenti i njihovi roditelji poslednjih dana su počeli potragu za novim privremenim domom. Renta je ove godine veća u Novom Sadu i Nišu, i to za deset do 20 odsto, dok je u Beogradu i Kragujevcu, uveravaju agencije za promet nekretnina, zakup na prošlogodišnjem nivou.

BEOGRAD - Vlasnici stanova u centru prestonice poslednjih godina se sve više okreću izdavanju svojih nekretnina na dan. Studenti zato na najatraktivnijim lokacijama nemaju veliki izbor.

- Vlasnici u centru grada sve više izdaju stan na dan, pa su se povukli iz ponude za studente, ali to i nisu nekretnine koje su studentima pristupačne - objašnjava Predrag Dević iz agencije "Beoagent". - Poslednjih nedelju dana se oseća veća potražnja za stanovima. Vidi se da se studenti vraćaju. Cene su na prošlogodišnjem nivou. Studenti uvek mogu da za 150 do 200 evra nađu garsonjeru ili jednosoban stan na Karaburmi, Mirijevu, Zvezdari, Rakovici... Na lokacijama bližim centru, rente se kreću od 250 do 300 evra. Na rubnim opštinama za te pare student može da iznajmi stan od 50 do 60 kvadratnih metara i da podeli troškove sa cimerom. To je uvek dobro rešenje.

LOKACIJA ZIDA NAJAM GARSONjERE u centru Beograda daleko su od studentskih mogućnosti i standarda. Svega 25 kvadrata u Zetskoj košta 350 evra mesečno, baš kao i u Požarevačkoj na Vračaru i u Dalmatinskoj. Vlasnici stanova rado izdaju i sobe. Cene u prestonici se kreću od 70 do neverovatnih 200 evra za pogled na Trg republike.

Pročitajte još - Teško do stana u "krugu dvojke"

NOVI SAD - Potražnja za stanovima u Novom Sadu je velika. Traže se stanovi svih kvadratura, od garsonjera do luksuznih, a cene iznajmljivanja su za 10 odsto više u odnosu na prošlu godinu. U agenciji "Haus nekretnine" ističu da se više ne može govoriti o sezoni kada je potražnja veća, ali je evidentno da je sada, uoči polaska u školu i na fakultete, potražnja povećana za 20 odsto.

- Čitave godine se traže stanovi, a zainteresovani su radnici, đaci, studenti, ali i porodice - kažu u ovoj novosadskoj agenciji. - Primetan je deficit manjih stanova, jer se manje grade, a oni se više traže.

Iznajmljivanje garsenjera košta oko 150 evra, za jednosoban stan treba izdvojiti do 200 evra, dok najam dvosobnog košta od 220 do 350 evra.

NIŠ - Cena stanarine u Nišu je zbog povećane potražnje u blagom porastu, od 10 do 20 odsto u odnosu na prošlu godinu. Najtraženiji su jednoiposobni stanovi, i oni se mogu sada u centru grada iznajmiti za 160 do 200 evra, u zavisnosti od nivoa opremljenosti i starosti zgrade.

- Studentske garsonjere izdaju se po ceni od 100 do 120 evra, i procene su da će cena kirije rasti do sredine septembra - kaže agent Dejan Permeti.

Inače, najtraženije su lokacije oko Pravnog i Ekonomskog fakulteta, Bulevar Nemanjića i deo oko Filozofskog fakulteta, dok stanovi za izdavanje u Mokranjčevoj ulici i na Somborskom bulevaru nisu na ceni.

Pročitajte još - Stan na dan - meta inspektora

KRAGUJEVAC - Stanovi u Kragujevcu se iznajmljuju po ceni od 100 evra, u prigradskim naseljima, do 350, u centru grada. U agencijama kažu da je ta cena konstantna već nekoliko godina, te da je u ovom periodu povećana potražnja za garsonjerama i jednosobnim stanovima u naseljima pored fakulteta. Garsonjere se, recimo, u naselju Bubanj izdaju po ceni od 150 do 180 evra, a jednosobni stanovi za 200 do 250 evra. Inače, u centru Šumadije studira oko 20.000 studenata i većina je iz drugih gradova Srbije.