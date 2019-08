Tanjug | 20. avgust 2019. 19:18 | Komentara: 0

Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da se 25. oktobra očekuje potpisivanje sporazuma o zoni slobodne trgovine između Srbije i Evroazijske ekonomske unije.





On je to napisao na svom Tviteru, istučući da je to značajan događaj kojem mediji opravdano poklanjaju pažnju.

"Za Beograd će realizacija tog dokumenta označiti potpuno novu etapu prisustva na evroazijskom prostoru, izlazak na tržište od preko 182 miliona potrošača, ukupni BDP koji iznosi preko 1,9 triliona dolara. U budućnosti Srbija može da postane jedna od karika prostora između EU i EAEU", napisao je on.

