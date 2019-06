E. V. N. | 20. jun 2019. 20:02 |

SRPSKE obveznice "planule" su u Londonu. Naša zemlja je na jednoj od najjačih svetskih berzi u glavnom gradu Engleske emitovala desetogodišnje evroobveznice od milijardu evra, a da smo ponudili i šest puta više i to bi se razgrabilo. Jer, potražnja je bila 6,4 puta veća. Još važnije je što je cena ovog zajma izuzetno povoljna i iznosi 1,6 odsto, odnosno pet puta je manja nego 2013. godine.

Ovaj zajam biće iskorišćen za prevremeno vraćanje obaveza iz 2011. i 2013. godine, kada smo emitovali evroobveznice uz kamate od 4,8 i 7,5 odsto. Nadležni poručuju da ćemo ranijom otplatom skupljeg zajma uštedeti 3,8 milijardi dinara, koje bismo u naredne dve godine dali na veće kamate.

- Bili smo srećni kada smo uz pomoć kineske države dobijali zajam sa dva odsto kamate, a ovo govori koliko je Srbija stabilna i to je strašno veliki i važan signal za sve investitore - rekao je u četvrtak predsednik Aleksandar Vučić. - Ne postoji bolji signal koji možete poslati investitorima. To znači da ćemo imati više investicija i da je Srbija ne samo sigurna, već predvidiva ekonomija. Kamate će se plaćati nekoliko miliona evra manje na godišnjem nivou, a na deset godina to će biti 80 miliona evra ušteđenih na ovaj način.

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da je postignuta najniža kamatna stopa koju je naša država ikada ostvarila na hartije ove ročnosti. Više od 300 investitora je bilo zainteresovano. Za građane, kako je poručio, to znači da će se investirati više i zapošljavati više i da će privreda rasti brže.

- To je najveća potvrda uspeha naših ekonomskih reformi i poverenja koje smo stekli, imajući u vidu da ljudi investiraju u narednih deset godina u našu hartiju pod nikad boljim uslovima - istakao je Mali. - Kamata iznosi samo 1,619 odsto i to je istorijski uspeh, nikada nije bio bolji rezultat, i to je najniža kamatna stopa na desetogodišnje obveznice u evrima emitovane od strane Republike Srbije na međunarodom finansijskom tržištu. Pet puta je niža cena za kapital nego 2011. i 2013. godine, znači pet puta veće poverenje investitora i međunarodnog finansijskog tržišta u hartije Republike Srbije i u reforme koje je sprovela Vlada Srbije.

Delegacija Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije imala je niz sastanaka sa investitorima u Bostonu, Njujorku, Frankfurtu i u Londonu. Prikupljanje ponuda počelo je 19. juna. Ostvarena je tražnja od više od 6,4 milijardi evra od strane respektabilnih svetskih fondova, osiguravajućih kuća i banaka.

Milijardu evra naših evroobveznica je razgrabljeno već u prvom satu rada Londonske berze. Potražnja je u 11.30 dostigla 4,5 milijardi evra, a kada je otvoreno tržište Amerike, kada su i njihovi investitori mogli da daju naloge, tražnja je premašila 6,4 milijarde. Cena po kojoj smo se zadužili je, sa 1,9 odsto na početku trgovanja evroobveznicama, pala na 1,61 odsto.

Profesor Zoran Grubišić, sa Beogradske bankarske akademije, kaže da je ovo veoma dobra vest iz više razloga.

- Prvo, reč je o obveznici duge ročnosti, što znači dobro raspoređivanje obaveza i manji pritisak u početku - smatra Grubišić. - Dobra stvar je što je zajam u evrima i što ćemo njime otplatiti obaveze u dolarima. Tako smanjujemo izloženost prema dolaru i valutni rizik. Na taj način štedimo na kamatama i narednih deset godina dajemo manje na njih. Dobro je što je to bilo na Londonskoj berzi, jednoj od glavnih. To je privlačenje pažnje. Danas za državne, a sutra možda i za korporativne obveznice. I odlično je što je intersovanje bilo tako veliko, 6,4 puta veće. One su bukvalno "planule", a to znači da ako zatreba i proceni se da treba, možete i ubuduće da izađete na međunarodno tržište.

On tvrdi da ovo neće uticati na kreditni rejting, jer agencije uzimaju druga merila. Ovo je, prema njegovim rečima, ono što kaže tržište.

- A tržište nas bolje tretira nego što je zvanični rejting - kaže Grubišić.

Direktor Beogradske berze Siniša Krneta ocenjuje da su dva najimpresivnija podatka koja opisuju rezultat ostvaren emisijom obveznica. Prvi, da je tražnja 6,4 puta premašila ponudu obveznica, a drugi, da je interesovanje pokazalo više od 300 investitora.



NAJBOLjI U REGIONU

KAMATA koju smo postigli je najniža kamata u regionu. Jedino je Hrvatska prošle nedelje emitovala desetogodišnje evroobveznice, po stopi od 1,125 odsto, u iznosu od 1,5 milijardi evra.

- Ostale zemlje u regionu koje su pre svega članice EU i koje takođe nose bolji investicioni rejting od Srbije su emitovale obveznice denominovane u evrima po daleko većim stopama od Srbije - kažu u Ministarstvu finansija. - Rumunija je emitovala desetogodišnju evroobveznicu 2017. godine po stopi od 2,3 odsto dok je u ovoj godini emitovala sedmogodišnju po stopi od dva odsto, petnaestogodišnju po 3,5 odsto i obveznicu na 30 godina po stopi 4,6 odsto. Iako ove obveznice nisu iste ročnosti kao naša, postigli smo bolju cenu na obveznici duže ročnosti od deset godina u odnosu na sedmogodišnju koju je Rumunija izdala samo nekoliko meseci pre nas.

A SAD NA REJTING

- DRŽAVA je uvek reper za cenu kapitala, a ovako nizak iznos kamate za naše obveznice znači da će i naša preduzeća koja se zadužuju na međunarodnom tržištu imati mnogo bolje uslove - uveren je Siniša Mali. - Na nama je velika obaveza da do kraja godine podignemo kreditni rejting Srbije bar za još jednu lestvicu, a u naredne dve godine da dobijemo investicioni rejting. Time smo u potpunosti završili i reforme koje se odnose na finansijsko tržište i pokazali da neke stvari u Srbiji mogu da se promene.