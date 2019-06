J. Su. - S. B. | 20. jun 2019. 22:02 | Komentara: 0

RAČUN ne možete da platite karticom ukoliko računate na popust za gotovinu, bili su izričiti u jednoj turističkoj agenciji.

Gotovinskom isplatom ne računaju ni provlačenje debitne kartice, iako se njom sa računa građana novac skida - odmah. U Ministarstvu trgovine, baš kao i u potrošačkim organizacijama, uveravaju da takva diskriminacija nije dozvoljena. U praksi, iako su međubankarske provizije sada ograničene, njih pojedini trgovci otvoreno svaljuju na račun kupaca.

Za potrošače debitnu karticu od keša razlikuje samo odlazak do bankomata ili šaltera banke. Trgovci, međutim, od svake transakcije plaćene karticom, deo daju na ime provizije. Banka koja je postavila POS terminal za prijem kartica plaća međubankarsku naknadu banci koja je izdala karticu potrošaču. I tu naknadu po pravilu prevaljuje na trgovca preko trgovačke naknade. Trgovac je, s druge strane, prevaljuje na potrošača, kalkulacijom u cenu. Baš od pre nekoliko dana, 17. juna, međubankarske provizije su ograničene na 0,2 odsto od transakcije za debitne i 0,3 odsto za kreditne kartice.

- Nije po zakonu da se razlikuju cene u odnosu na sredstvo plaćanja - objašnjavaju u Ministarstvu trgovine. - To ne mora da važi za kupovine na kredit. Trgovac ima jedinstvene cene. Može da odobri popust na gotovinu. Kod kupovine na kredit, krajnji trošak je veći zbog zaračunate kamate. Kada se plaća karticama, trgovac plaća banci trošak, a koliki je on zavisi od banke i od same kartice. Prodavac ne može da kaže da hleb košta više ako se plaća karticom, ali može da kaže da će orman koštati više ako odete u banku da uzmete kredit.

Potrošačka udruženja nemaju dilemu. Ukoliko neko kupcu koji potegne karticu, promeni cenu - treba da ga prijavi.

- To ne sme da se dešava. Ne sme bankarski trošak da se prebacuje na potrošača - izričit je Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. - Svi troškovi moraju da budu vidno istaknuti. I ne sme da bude diskriminacije među kupcima. Debitna kartica, ona koja nije kreditna, sa koje se odmah skida novac, ne razlikuje se od keša. I ne sme da se razlikuje od keša. Takve situacije se, ipak, u praksi dešavaju. To treba prijaviti inspekciji.



ZAKON OGRANIČIO NAKNADE

VISINA trgovačke naknade za prihvatanje platnih kartica se precizira ugovorom između trgovca i banke. Zakonom o međubankarskim naknadama njihov iznos je najpre ograničen na 0,5 odsto za debitne i 0,6 odsto za kreditne kartice. Posle šest meseci prilagođavanja, sada su smanjene na 0,2 i 0,3 odsto.

Takvo ograničenje je u EU u 2016. godini dovelo do rasta broja POS terminala za 11,7 procenata, i povećanja broja transakcija karticama za 12,2 odsto. Slično se očekuje i u Srbiji.