M. N. S. | 19. jun 2019. 19:05 |

Zaposleni ruske fabrike "Nefa" u Vranju strepe, a kupce pozivaju da preuzmu plaćen nameštaj. Radnicima u porukama obećane plate za maj i jun do kraja meseca

Otkako je ruski gazda fabrike nameštaja "Nefa" u Vranju nestao bez traga i glasa, glavobolje imaju i kupci i radnici, ali i dobavljači i partneri. Za razliku od zaposlenih koji još strepe jer ne znaju šta će biti s njima, mnogi potrošači su odahnuli - dobili su sofe i stolove koje su odavno platili.

Kupcima koji su se prijavili na telefone kol-centra fabrike stizale su poruke da će dobiti nameštaj, ali da će za prevoz morati sami da se snađu. Ova fabrika je naime samo mesec dana pre prvih naznaka problema na lizing uzela kamione za transport, koje su kasnije preuzele lizing kuće.

- Zvali su me da dođem u magacin na Voždovcu uz napomenu da moram da obezbedim prevoz - priča nam Mirko Janjić. - Bilo je dosta kupaca danas tamo. Išli smo sa ugovorima o kupovini i preuzeli nameštaj. Rekli su mi da će troškovi transporta biti nadoknađeni, ali meni i ostalim kupcima je najvažnije što smo dobili nameštaj. Sumnjao sam u to i bio sam uveren da ću biti pokraden.

Za to vreme u Vranju, radnici koji u ovoj fabrici nisu bili zaposleni preko agencije, još ne znaju u kom su statusu. Zvanično još su na "kolektivnom odmoru", nisu ni zaposleni, niti na Birou za nezaposlene. Porukom koja kruži "Vajberom" obavešteni su da će im status biti rešen do kraja meseca, a da ako žele otkaz mogu da ga dostave obezbeđenju fabrike. O otkazu će, kako im je rečeno, informacije dobiti od advokata. Zaposleni su nedavno od bivšeg direktora Ivana Tripkovića dobili poruke da će im plate biti isplaćene do kraja meseca.

PROČITAJTE I: DIREKTOR KOMPANIJE "NEFA" POSLAO PISMO: Novac će dobiti kupci i radnici

- U poruci piše da će nam isplatiti plate za maj i za jun - kažu radnici. - Nije sigurno koliko će to para biti, jer ne znaju da li ćemo dobiti svoje pare ili minimalac. Pojedini radnici su od Ivana Tripkovića dobili i ponude za posao, ali kod novog gazde. Niko, naime, ne zna ko bi taj gazda mogao da bude. Priča se da je to vlasnik fabrike nameštaja, koje mi ovde zovemo Holanđanima.

Nameštaj je izdavan po ugovorima o prodaji / Foto Privatna arhiva

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković kaže da je čuo da će plate zaposlenima biti isplaćene, kao i da će biti uplaćeni doprinosi. On ističe da je za nekadašnju fabriku "Nefa" bila zainteresovana domaća firma i da je bilo pregovora, ali da se zasad ništa drugo ne zna.





KO SU "HOLANĐANI"

KO bi prema pričama zaposlenih mogao da bude novi vlasnik fabrike, upućivalo je na fabriku tapaciranog nameštaja koja posluje u Suvom Dolu. Njih Vranjanci zovu Holanđanima, a reč je o našim ljudima koji izvoze u Holandiju, Belgiju, Nemačku...

- Ne, mi nismo novi vlasnici fabrike "Nefa" - kaže Uroš Stevanović, direktor fabrike "Models". - Činjenica je da smo angažovali oko 40 majstora koji su radili u toj ruskoj fabrici. To su iskusni radnici koje smo povukli sa Biroa za nezaposlene.