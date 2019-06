Tanjug | 12. jun 2019. 11:25 > 13:17 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nemački ZF u Pančevo i u Srbiju donosi ne samo nova radna mesta, već i najsavremeniju i najmoderniju tehnologiju.Vučić je na otvaranju fabrike rekao da je zato danas veliki dan ne samo za Pančevo i Vojvodinu, već i celu Srbiju."Ovaj rotor i stator koji će se ovde spajati će biti ugrađivan u električni Volvo i druge najbolje evropske automobile. To će da se proizvodi ovde kod nas, tako da ćemo biti jedna od zemalja u regionu koja će imati proizvodnju ''duše'' električnih automobila, koji su budućnost", rekao je Vučić.On je istakao da će cena nafte sve više rasti i da će polako svi da prelaze na električne automobile.Kako je rekao, ZF će zaposliti ukupno 1.300 ljudi i otvoriti Razvojni i tehnološki centar, gde će raditi najbolji inženjeri i razvijati nove tehnologije."Time ćemo moći da sačuvamo malde ljude u našoj zemlji", rekao je Vučić i dodao da fabrika ZF pokazuje koliko smo u prethodnom periodu kao zemlja izgubili vremena na glupe teme umesto da smo pravili ambijent za ovakve fabrike."Rekao sam Hankelu i Jorgu dok smo obilazili fabriku da živimo za ovakve dane, mi koji se bavimo ovim poslom, jer tako pokazujemo rezultate svoga rada", kazao je predsednik Srbije.Istakao je da fabrika nije nikla iz zemlje, već da je moralo mnogo ljudi da radi na tom projektu i da se obavi puno teških razgovra, kao i da će sada ta fabrika zapošljavati ljudi iz Pančeva i drugih mesta južnog Banata, ali i iz Beograda.Vučić je zahvalio nemačkim prijateljima i svima u Srbiji koji su omogućili otvaranje te fabrike."Možemo danas da se ponosimo ovom prelepom fabrikom", rekao je Vučić i zahvalio posebno Milanu Grujiću, koga je nazvao "nemačkim Srbinom" i istakao da je uradio veliki posao za otvaranje febrike.Vučić je izrazio nadu da će imati priliku da Grujića odlikuje na Sretenje zbog svega sto je uradio za Srbiju."Nadam se da ću imati tu čast. Pre manje od godinu dana, 21. juna, kada je udaren kamen temeljac ovde nije bilo ničeg osim malog šatora, a danas imamo veličanstvenu fabrku sa najsvremenijom tehnologijom".Predsednik kaže da je u najvećoj nemačkoj fabrci u Evropi video "kuka robote" i da je upravo to video i danas u fabrici ZF u Pančevu.Dodao je da u danas otvorenoj fabrci tzv. prostorija prašine izgleda kao apoteka, ali i da je video naše radnike, iz Pančeva i Beograda, srećne i nasmejane što su dobili dobar posao i imaju sigurnu budućnosti za sebe i svoje porodice."Obezbeđujemo sigurniju i bolju budućnost za mlade ljude Pančeva, južnog Banata i Beograda".Istakao je da je reč o najsavremenijoj proizvodnji za elketrične automobile i da će Srbija zato već pre kraja godine pokušati da postavi na našim autoputevim elektropunjače kako bi privukli tu vrstu vozila iz inostranstva da koriste Srbiju kao tranzitnu zemlju.Predsednik kaže da je "velika je tuča" među svim zemljama za investicije i da je zato veoma važno što smo kao država dobro uradili posao oko otvaran ja ove fabrike - ispunili svoje obaveze u dan precizno i odgovorno, jer smao tako možemo da privučemo i nove investitore.Vučić navodi da mu je i Angela Merkel ranije čestitala, iako prvo nije verovala, da je Srbija uspela da privuče ZF i da očekuje da dovedemo još značajan broj dobavljača u Pančevo.Podsetio je da nemačke kompanije zapošljavaju u Srbji 58.013 ljudi, kao i da raste trgovinska razmena sa Nemačkom koja iznosi sada više od pet milijardi evra godišnje.Vučić je naglasio da je Nemačka prvi partner Srbije i da ne bi bilo tako da nema podrške nemačke države i privrede.Srbija ih prima na najbolji mogući način, kazao je Vučić i poručio da su nemačke firme dobrodošle u Srbiji.Dodao je da je ZF u Nemačkoj drugi poslodavac po popularnosti, jer vodi računa o svojim radnicima i obezbeđuje im dobre uslove."U Pačevu će se živeti mnogo bolje nego danas i mnogo sam ponosan i srećan što otvaramo ovu fabriku. Uskoro ovde da postavljamo kamen temeljac i za druge fabrike. Živelo prijateljstvo Srbije i Nemačke", poručio je Vučić.ZF je najveća proizvodna investicija vredna ukupno 160 miliona evra, a u toj fabrici će se proizvoditi i autodelovi za Mercedes, Audi, Volvo i druge poznate brendove.Kompanija će uložiti do 2021. godine 160 miliona evra u novoizgrađenu fabrku i njeno proširenje.ZF je uložio 100 miliona evra fabriku u prvoj fazi koja je završena i već je počela druga faza u okviru koje će biti uloženo još 60 miliona evra.U toj fabrici u Severnoj industrijskoj zoni u Pančevu proizvodiće se elektromotori, električne mašine i generatori za hibridne i električne pogone, kao i prekidači za menjače i mikroprekidači.PROČITAJTE JOŠ -Potražnja za tim proizvodima je velika, zbog čega se prostor fabrike već sada proširuje sa 25.000 metara kvadratnih na približno 60.000 kvadrata.Radovi na izgradnji nove fabrike u Pančevu su počeli u junu 2018. godine, a prva faza izgradnje koja je sada već u funkciji pokriva površinu od 25.000 kvadratnih metara.Kompanija, takođe, pravi naučno-istraživački centar u zgradi od 5.000 kvadratnih metara, što govori da su nemački investitori došli u Pančevo da razvijaju svoje projekte u budućnosti.Druga faza izgradnje koja treba da bude završena do 2021. godine obuhvatiće oko 35.000 kvadrtanih metara tako da će na kraju na raspolaganju imati 60.000 kvadrata.ZF je trenutno zaposlio 300 radnika, a u naredne dve godine kompanija planira da zaposli još 700 ljudi.To je posle nekoliko decenija prva inostrana investicija u Severnoj industrijskoj zoni u Pančevu, gde ZF donosi radna mesta i znanje za budućnost.Nemačka kompanija ZF proizvodi elektromotore u Nemačkoj, a za narednu godinu je planirano otvaranje nove lokacije u kineskom gradu Hangžou, južno od Šangaja.Reč je o kompaniji koja je svetski lider u proizvodnji delova sistema za automobile, brodove i železnicu i taj nemački gigant širom sveta zapošljava oko 140.000 radnika, a ima veće prihode od BDP-a mnogih država.Kompanija ZF ima više od 230 proizvodnih lokacija u svetu.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je u prvih pet meseci ostvaren rast od 17 odsto direktnih stranih investicija."Dobio sam upravo podatke Narodne banke Srbije da je u prvih pet meseci ove godine rast direktnih stranih investicija iznosio čak 17 odsto. To je za 17 odsto više nego u istom vremenskom periodu rekordne 2018. godine", kazao je Vučić na otvaranju fabrike "ZF" u Pančevu.Srbija je prošle godine privukla 3,5 milijardi evra dirketnih stranih investicija, što je više nego što su sve zemlje Zapadnog Balkana uspele zajedno da privuku.Za manje od godinu dana nemačka kompanija za proizvodnju delova za automobile "ZF" uspela je da izgradi fabriku na površini od 25.000 kvadrata, zaposli 300 radnika, nastavi širenje svojih kapaciteta i od malog šatora napravi veliku građevinu, izjavio je danas član Upravnog odbora "ZF" Majkl Hankel.On je, na svečanom otvaranju fabrike, najavio da će u naredne dve godine prošsiriti proizvodni kapacitet i zaposliti još 700 ljudi, te će na kraju ukupna vrednost investicije iznositi 160 miliona evra."Jednostavnost i brzina su vrednosti koje su važne u ZF-ovom sistemu upravljanja preduzećem. Te principe nije uvek lako sprovesti u okviru korporacije koja je aktivna na globalnom nivou, međutim, mi smo svakako ostvarili uspeh u Pančevu", rekao je Hankel.Kaže da je tome doprinela konstrukrivna saradnja sa srpskim vlastima i institucijama.Hankel ističe da u svetu raste potražnja za električnim motorima i to pokazuje, kaže, da asortiman ZF ima prava rešenja za sledeću generaciju mobilnosti."Električna mobilnost će igrati značajnu ulogu u mobilnosti sutrašnjice. Ako želimo da postignemo ciljeve Pariskog sporazuma i smanjimo emisije ugljen-dioksida, moramo transport učiniti manje zagađujućim", rekao je Hankel.Kaže i da su pionirski poduhvat kompanije "ZF" u Pančevu primetili i drugi nemački dobavljači za automobilsku industriju."Čuli smo da su i druge strane zainteresovane da ovde otvore svoju fabriku. U tom slučaju ćemo rado preneti naša pozivitna iskustva. I kada jednog dana naša fabrika dobije nove susede, veoma bismo se radovali, ako bi se setili koje preduzeće je napravilo prvi korak prema Pančevu", rekao je Hankel.Predsedavajući divizije e-mobilnost kompanije "ZF" Jork Grotendorst kaže da ideja mobilnosti ostavlja fosilna goriva iza sebe i da današnju ceremoniju otvaranja fabrike treba shvatiti kao početak nove industrijske ere u Pančevu.On je rekao da je projekat Pančevo postao istiniti izložbeni projekat za "ZF grupaciju", jer je fabrika važan korak za razvoj strategije preduzeća u Evropi i zato što je nova vrednost stvorena ni iz čega."Širenje fabrike će napraviti od Pančeva napraviti najveću ZF lokaciju e-mobilnosti u Evropvi izvan Nemačke. Mi smo se svesno odlučili za ovu investiciju i zahvaljujući sa srpskim univerzitetima obrazovaćemo novu generaciju inženjera e-mobilnosti kako bismo očuvali snagu grupacije i snagu lokacije u Pančevu", rekao je Grotendorst.Gradonačelnik Saša Pavlov je istakao da je danas veliki dan za Pančeva jer se posle 40 godina industrijskog zastoja i degradacije preduzeća, ponovo pokreće industrijska proizvodnja.Kaže da se među građanima vraća vera da Pančevo ponovo može da bude industrijski centar.On je istakao i da je nemačka kompanija danas završila prvu fazu, u kojoj je uloženo 100 miliona evra, i u kojoj je angažovano 300 radnika.Pavlov je naveo i da je investicija značajna za Pančevo i južni Banat iz više razloga - taj kraj pretvara u centar industrije, uticaće na rast javnih prihoda, angažovaće visoko kvalifikovane kadrove i razvijati saradnju sa školama i univerzitetima."Nemački 'ZF' je magnet za buduće investitore", podvukao je Pavlov i zahvalio predsedniku Srbije koji vodi politiku privlačenja stranih investitora u našu zemlju.On je dodao da će u drugoj fazi, koja je u toku, ZF izgraditi razvojni centar u kojem će raditi 100 vrhunskih stručnjaka.