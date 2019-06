E. R. | 11. jun 2019. 20:05 | Komentara: 0

SVAKI krevet koji se izdaje na turističkim destinacijama prve kategorije, kao što su Beograd, Zlatibor ili Vrnjačka Banja, od 1. jula biće opterećen porezom od 3.500 dinara godišnje.

Prema rečima Miroslava Kneževića, državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, primenom Zakona o porezu na dohodak građana od 1. jula, oni koji izdaju smeštaj u domaćoj radinosti, koja obuhvata privatni smeštaj i "stan na dan", biće oporezivani na mnogo povoljniji način nego što je to bilo do sada.

- Porez će iznositi pet odsto od prosečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini, pomnožen sa brojem ležaja i sa kategorijom turističkog mesta - rekao je Knežević. - Za turistička mesta prve kategorije kao što su Beograd, Vrnjačka Banja i Zlatibor, iznos će biti između 3.000 i 4.000 dinara i tri i po hiljade dinara po jednom krevetu godišnje. Ovaj porez se odnosi samo na fizička lica koja su vlasnici soba, apartmana, stanova i kuća koje izdaju.

Knežević kaže da je ova promena deo sistemske reforme čiji je cilj da se podstakne preduzetništvo u turizmu, s namerom da svi rade što bolje i efikasnije. On apeluje na sve one koji to nisu uradili dosad da u skladu sa zakonom registruju svoje smeštajne kapacitete i podnesu poreske prijave.

Pročitajte još - Internet rezervacije: Umesto hotela biraju privatni smeštaj

- Nemamo precizan podatak na koliko će se fizičkih lica odnositi ovaj porez, zato što tu evidenciju vode lokalne samouprave - naglasio je Knežević. - Svaka od njih zna koliko je takvih kreveta, a mi upravo na ovaj način želimo da imamo realnu statistiku o tome koliko ima kreveta u domaćoj radinosti. Ministarstvo će doći do jedinstvene statistike, iz koje će se videti koliko je zaista gostiju, ko su ti gosti, koliko se prosečno zadržavaju, na koji način troše vreme na destinaciji.

Knežević kaže i da je ovo prilika da oni koji to dosad nisu uradili, pod povoljnim uslovima registruju svoje kapacitete i počnu da rade, i poručuje da ako to budu izbegavali, postoje sankcije, povećane kazne i turistička inspekcija.

E-TURISTA

MINISTARSTVO turizma radi na stvaranju centralnog informacionog sistema koji će se zvati e-turista, gde će pružaoci usluga moći sami da prijavljuju goste i da ih evidentiraju. Očekuje se da će taj sistem u punoj funkciji biti do kraja sledeće godine.

- Od 1. jula, dok taj sistem ne bude kreiran, svi pružaoci usluga neće morati da rade preko posrednika. Moći će sami da rade, da vode knjigu gostiju i prijavljuju goste - kaže Knežević.