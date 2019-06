P. Ž. | 06. jun 2019. 22:02 | Komentara: 0

Pokušaj poslovnog udruženja za međunarodni transport. Šofer me može da radi pre nego što napuni 21 godinu

NEMAČKOJ privredi trenutno, i pored ogromnog priliva stranaca, nedostaje oko 50.000 vozača kamiona, autobusa, lakih privrednih vozila!

Podatak koji je u sredu objavljen u "motoru" Evropske unije, obradovao je naše sugrađane koji žele da svoje vozačko umeće unovče u inostranstvu, ali je istovremeno zabrinuo naše privrednike, vlasnike transportnih preduzeća, čini se najviše, jer je kod njih nedostatak profesionalnih vozača, čini se, najuočljiviji.

- U celoj Evropi nedostaje oko 50 odsto vozača od optimalnog broja - potvrđuje za "Novosti" Neđo Mandić, predsednik Poslovnog udruženja međunarodni transport (PUMED). - Koliko nedostaje u Srbiji, teško je reći, ali se malo i preduzima da se taj problem otkloni. Čak i zakonska regulativa više odmaže nego što pomaže.

Problem je pre svega u nezainteresovanosti mladih da se posvete ovom pozivu.

- Školovanje učenika u srednjoj školi za ovo zanimanje ne daje željene rezultate i činjenica je da se oni obučavaju na neadekvatnim vozilima - objašnjava Mandić, a tu su i propisi po kojima svršeni đak sa diplomom, odnosno željenom kategorijom, ne može da bude profesionalni vozač dok ne napuni 21 godinu. Te tri godine su predug period, i mladi odu na drugu stranu.

Mandić kaže da je PUMED pokušao i da sam iškoluje potrebne kadrove, ali da je i ta akcija dala "mršave" rezultate.

REGRUTI BILO je ideja da se ponovo, kao u vreme JNA, u redovima Vojske Srbije obučavaju regruti za vozače kamiona, autobusa. - Razgovarali smo, naravno, i sa Vojskom. Situacija je trenutno takva da nije realno očekivati da se na ovaj način, kao nekada, dobijaju vozači potrebnih profila - kaže Mandić.

- Mi smo organizovali o našem trošku obuku kandidata. Sve potrebno do sticanja kategorije. To nisu mala sredstva, radi se o oko 1.500 evra po vozaču - priča predsednik PUMED. - Ali, ni to nije dalo željene rezultate.

Kada neko položi za profesionalnog vozača, to ne znači da automatski može za volan neke drumske krstarice, autobusa.

- Neophodno je bar tri meseca da uz njega bude drugi vozač, suvozač. I to smo finansirali, ali je odziv i dalje daleko od potrebnog - kaže Mandić.