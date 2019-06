A. M. - S. M. | 05. jun 2019. 16:00 | Komentara: 0

BELA tehnika, mobilni telefon, letovanje, automobil, pa i stan - banke u Srbiji rado daju kredite najstarijim sugrađanima za najrazličitije potrebe, jer važe za dobre platiše.

Najčešći razlog zašto se penzioneri odlučuju da od banke uzmu pozajmicu je bela tehnika. Obično kupuju nove plazma televizore, ali i frižidere i šporete. U nabavku po nove aparate najstariji sugrađani obično idu bez podizanja kredita, jer im većina domaćih radnji bele tehnike dozvoljava da robu iznesu i plaćaju preko administrativne zabrane. U radnjama kažu da je to najčešći način na koji kupuju televizore.

PROČITAJTE JOŠ - Krediti za starije: Osiguranje štiti i banku i klijenta

Isto važi i za robne kuće nameštaja koje penzionerima omogućavaju da opreme stan sa rokom otplate 12 meseci i bez kamate.

Zanimljivo je da penzioneri uz pomoć penzionog čeka potpisuju i ugovore za mobilne telefone, a to čine i za decu i unuke. Naime, oni kojima je firma u blokadi ne mogu da potpišu ugovor sa mobilnim operaterima, pa broj formalno poklanjaju roditeljima penzionerima i dobijaju željenu uslugu.

Penzioneri mogu da koriste i stambene kredite, ali moraju da ih otplate do 75. godine života. S obzirom na to da su penzije u proseku male, teško da ovaj vid zajmova najstariji građani mogu da koriste masovno. Ali, ima podataka da stambenu pozajmicu otplaćuju i klijenti sa 80 godina. Inače, opterećenje penzije ratom može da bude najviše do 50 odsto.

PROČITAJTE JOŠ - NEOPHODNA VISINA PENZIJE ZA DOBIJANjE POZAJMICE: Kredit može i sa minimalnim čekom

Da li će klijent stariji od 65 godina da koristi stambenu pozajmicu zavisi od same banke, koja ima pravo da odbori zajam kome hoće.

Stambeni krediti se uvek odobravaju uz hipoteku i životno osiguranje, tako da su penzioneri i sama banka zaštićeni od nemilih događaja. Ipak, najstariji s obzirom na godine, mogu da koriste stambeni zajam maksimalno od pet do 10 godina, odnosno poslednja rata može da bude sa navršenih 70 ili 75 godina.

Nije retka pojava i da penzioneri svoje vikendice koje su gradili za starost prodaju, a novac daju kao učešće deci za stan za koji su im oni podigli i kredit.

U neravnopravnom položaju su penzioneri koji primaju samo deviznu penziju, jer ukoliko u Srbiji ne dobijaju ni minimalnu nisu kreditno sposobni i mogu da uzmu samo "keš kredit".

NOVA "KOLICA" I DOZVOLA

PENZIONERI mogu da se ponove i novim autom, a banke ih odobravaju na 84 meseca, što znači da poslednja rata mora da se isplati sa 70 ili 75 godina. Rate zavise od visine penzije i mogu da budu 30 ili 40 odsto primanja, ali banke imaju različite uslove. Dobra vest je da banke odobravaju kredite ne samo za nove, već i polovne automobile pa najstariji sugrađani mogu da biraju. Treba imati u vidu da posle 65 godina dozvola mora da se produžava na pet godina.