SVINjETINA bi ovog leta i u Srbiji, baš kao i u celoj Evropi, mogla da poskupi od deset do maksimalno 20 odsto. Tako bi cena svinjskog buta koji se sada nudi za 400 do 480 dinara po kilogramu, mogla da ode na 480 do čak 570 dinara. Poskupljenje ovog mesa je posledica ogromnih narudžbina kineskih trgovaca, koji proteklih nedelja u nedostatku domaće proizvodnje uvoze velike količine od evropskih klaničara. Pojedini farmeri, međutim, smatraju da bi skok cena bio čista pljačka, jer nema osnova za poskupljenje.

Kina je ostala bez svinjskog mesa, jer je na brojnim svojim farmama usmrtila skoro milion svinja, kod kojih je otkrivena svinjska kuga. Nestašice mesa moraju da pokriju uvozom, a najveće količine se traže u Evropi, od velikih klaničara.

- Nemamo mi kapacitete da zadovoljimo potrebe jednog tržišta kao što je kinesko sa milijardu potrošača - kaže Milan Prostran, agroekonomista. - Problem je što smo mi, nažalost, postali uvozna zemlja kada je svinjsko meso u pitanju. Prošle godine nam je uvoz ovog mesa bio vredan čak 71 milion dolara. Svinjsko meso je sada pri vrhu uvoznih proizvoda. Kao što je nekada bilo južno voće i kafa, sada je svinjetina. Lane smo najviše uvozili iz Španije, Holandije, Danske i Nemačke.

OKRENUTI SE DOMAĆIM BILO bi dobro da se trgovci okrenu domaćim proizvođačima - kaže Milan Prostran. - Kilogram žive vage sada je od 130 do 150 dinara, ali mislim da ne bismo bili u problemu i da dostigne 200 dinara. Ako pratimo onu računicu da je 10 kilograma kukuruza za kilogram žive vage, onda bismo došli do cifre od 170 dinara. Kilogram kukuruza je sada oko 17 dinara.

Prema njegovim rečima, velika potražnja za svinjskim mesom automatski je uticala na rast cena u Evropi, čiji su klaničari proteklih godina imali prilično niske cene.

- Dosad smo uvozili po povoljnim cenama, jer su evropski klaničari izgubili rusko tržište - kaže Prostran. - S druge strane, domaći proizvođači nisu mogli da konkurišu velikim evropskim proizvođačima. Ipak, poskupljenje neće biti drastično kao što neki srpski klaničari najavljuju rast i do 40 odsto. Doći će do rasta cena žive vage, samim tim i do poskupljenja mesa, ali kupovna moć će diktirati koliko će to poskupljenje biti.

Pojedini farmeri, međutim, naglašavaju da svinjetina nikako ne bi smela da poskupi, kao i da su najave rasta cena pljačka potrošača koju organizuje uvoznički lobi.

- Sadašnje cene su kod nas formirane kao da je kilogram tovljenika žive vage 200 dinara, a oni seljaku plaćaju 130 dinara, koliko je danas cena - kaže Zlatan Đurić, iz Unije poljoprivrednih proizvođača. - Kilogram ih sa porezom dođe do 150 dinara. Tako da nikakvog osnova za poskupljenje mesa – nema.