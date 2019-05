D. I. KRASIĆ | 28. maj 2019. 20:01 | Komentara: 0

POTPISIVANjE prvih ugovora o konverziji stambenih kredita iz franaka u evre je već počelo. Iako je tek nekolicina banaka svojim klijentima poslala ponude sa novim obračunom, pojedini dužnici su se odmah odazvali i zaključili novi ugovor. To su uglavnom oni koji nisu imali nedoumica, niti prethodnih sudskih sporova sa bankom. Ostali dužnici još porede bančine sa svojom računicom, mereći svaki detalj ponude po principu - koga zmija ujede, i guštera se plaši.

Iako se kod zaduženih građanja krajem prošle nedelje pojavila panika zbog zbunjujućih ponuda u kojima se nudila lošija kamata od one na 31. mart, na šta je "leks specijalis" obavezivao, sada se situacija iskristalisala. Najviše je zamerki na račun jedne banke, koja od klijenta do klijenta zaračunava različite kamate. Juče su nam se javila dvojica čitalaca, klijenata te banke. Jedan je dobio ponudu da posle konverzije ima kamatu od 2,8 odsto plus euribor, dok je drugom ponuđena maksimalna kamata od 3,4 procenta plus euribor.

Specijalni zakon je predvideo da se maksimalni iznos marže koristi samo ako su kamatne stope bile iznad ove granice. Neverovatno je da je ova banka, na dan 31. mart, nudila stambene kredite sa kamatom od 2,9 procenata plus euribor. Među zaduženima je ovo postalo skoro uobičajeno, jer kako su nam rekli, ova banka je i u prethodnom periodu važila za problematičnu po pitanju samovoljnog podizanja kamatnih stopa.

FIKSNA NAPOLA BANKE imaju rok da do 6. juna pošalju nove kalkulacije svim klijentima sa stambenim kreditima u francima. Do sada je to učinila tek nekolicina banaka. Juče su na kućne adrese dužnika počele da stižu ponude još jedne banke, koja je varijabilne stope svojih klijenata, konverzijom, "pretvorila" u fiksne i to upola niže nego što su prvobitno bile.

- Kamatna stopa je bitan element ugovora, što znači da se određuje slaglasnom voljom obeju ugovornih strana. Ona može da bude različita, ali ne sme da bude veća od maksimalne propisane leks specijalisom - objašnjava advokat Jelena Pavlović, članica Upravnog odbora Udruženja CHF. - Međutim, banke bi trebalo da povedu više računa o visini kamatnih stopa. Jer, ovi klijenti su do sada bili "zarobljeni" kod njih i nisu mogli svoje zajmove da refinansiraju. Sada će svako ko uđe u konverziju moći da ode u banku koja nudi bolje uslove otplate i nižu kamatu.

Korisnik, prema njenim rečima, svakako treba da banci uputi pismenu primedbu na obračunatu kamatnu stopu i da traži njeno umanjenje.

- Ako se ne dogovore oko nove kamate, ostaće ona stopa koja je po zakonu određena kao maksimalna, ali će korisnik svakako uskoro moći da pređe kod druge banke koja ima povoljnije kamate - ukazuje Jelena Pavlović, tvrdeći da banke neće smeti da ograničavaju korisnike koji to budu želeli da učine.

Jedan od dužnika koji nije imao primedbe na novi obračun svoje banke je i čitalac "Novosti" koji je juče potpisao novi ugovor.

- Dobio sam povoljniju kamatu, sa maržom banke od 2,8 odsto, što trenutno zbog negativnog euribora "izlazi" na 2,6 procenata godišnje - navodi naš čitalac. - Sa početnih 39.200 franaka duga, koliko iznosi kredit koji sam podigao 2007. godine, sada mi je, posle konverzije i otpisa dela glavnice, ostalo da otplatim još 21.400 evra. Rata mi je sa oko 220 evra, koliko sam platio prošlog meseca, pala na 158 evra posle konverzije. To je mesečno umanjenje veće od 60 evra.

Čitalac "Novosti" navodi da mu je u banci rečeno da je povoljniju kamatu dobio pošto preko iste banke prima platu još otkako je podigao kredit.

- Nisam tužio banku, iako sam imao problematičnu situaciju neosnovanog podizanja kamatne stope, na ime čega su mi umanjili glavnicu za 5.000 evra posle mojih prigovora i donetog stava Narodne banke. Takođe, do sada sam uredno otplaćivao rate, iako je bilo perioda kada mi je rata bila kao plata - ističe on, dodajući da se na konverziju odmah odlučio zbog značajnog umanjenja preostalog duga.

DUŽNICI ORGANIZOVANI

AKO pre deset godina nismo znali šta radimo - sada znamo, poručuju dužnici koji su se uveliko organizovali po društvenim mrežama. Na "Fejsbuku" imaju svoje stranice u okviru udruženja i na posebno oformljenim javnim ili privatnim grupama za sve dužnike, ali i za banke pojedinačno. Takođe, ponude upoređuju i iskustva razmenjuju i u okviru posebnih vajber grupa, formiranih za svaku banku pojedinačno.