Udruženje banaka Srbije posle pisanja "Novosti" o ponudama za konverziju kredita u francima. Maksimalna zakonska marža koja se primeni 3,4 odsto plus euribor

MAKSIMALNA kamatna stopa koju zaduženi u švajcarskim francima smeju da dobiju u ponudi banke o konverziji duga u evre je ona koju bi dotični klijent dobio u toj banci na dan 31. marta ove godine. One banke koje su imale više stope na taj dan, primeniće onu koju je Zakon o konverziji odredio kao maksimalnu, a to je 3,4 odsto plus euribor. Takođe, svi dužnici imaju 30 dana vremena, od momenta prijema ponude banke, da odluče da li prihvataju konverziju ili ne, bez obzira za kada im je banka zakazala sastanak.

Ovo je suština jučerašnjeg dopisa Udruženja banaka Srbije posle pisanja "Novosti" o primedbama dužnika na ponude koje im stižu na kućne adrese. Dužnici se, naime, žale da im neke banke šalju ponude sa maksimalnom maržom od 3,4 odsto, iako su 31. marta zaračunavale kamatu od 2,9 odsto plus euribor. Takođe, pojedini se žale da su im sastanci na šalterima zakazani za svega pet-šest dana od prijema ponude "gde ćete potpisati izjavu o prihvatanju ponude".

U reagovanju Udruženja banaka Srbije ističe se da su banke u Srbiji pristupile rešavanju pitanja stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima u potpunosti u skladu sa Zakonom o konverziji, koji je usvojila Narodna skupština Srbije.

- U ovom trenutku banke sprovode složen postupak kalkulacije novih kreditnih uslova, u skladu sa Zakonom, a taj proces, u zavisnosti od broja klijenata, traje različito u pojedinim bankama - ističu u druženju. - Zbog toga su neke banke još prošle nedelje poslale ponude o konverziji, dok će druge to učiniti u narednim danima, a svakako u propisanom roku od 30 dana.

Prema navodima Udruženja, kako bi se konverzija sprovela sa što manje gužvi i da klijenti ne bi trošli vreme na čekanje u redovima, banke u skladu sa svojom praksom zakazuju termine i predlažu poslovne jedinice u koje klijent može da se javi, u skladu sa raspoloživim terminima.

PONUDE DO 7. JUNA LEKS specijalis, poseban zakon kojim se rešava problem zaduženih u "švajcarcima" na snagu je stupio 7. maja. Njime je propisano da banke imaju 30 dana da klijentima dostave ponudu o konverziji preostalog duga iz franaka u evro, uz otpis 38 odsto glavnice, i novi otplatni plan. To znači da banke klijentima ponudu moraju da dostave do 7. juna. Po prijemu ponude, dužnicima počinje da teče rok od 30 dana da se izjasne da li konverziju prihvataju ili ne.

- Ovi termini imaju isključivu namenu da se konverzija obavi efikasno i na način najbolji za klijenta, a nikako se ne mogu tumačiti kao obaveza klijenta da se o ponudi izjasni pre zakonom predviđenog roka - navodi Udruženje banaka. - Podsećamo da Zakon o konverziji daje rok od 30 dana u kome klijenti moraju da se izjasne o ponudi i banke će se apsolutno pridržavati tog roka.

Udruženje podseća da Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima predstavlja za klijente rešenje višegodišnjeg problema.

- On će im znatno olakšati otplatu kredita, jer će rešenjem iz ovog zakona klijentima preostali dug biti umanjen za 38 odsto. Banke će za podršku građanima zaduženim u švajcarskim francima izdvojiti iznos od oko 130 miliona evra - zaključuju u Udruženju banaka Srbije.

Inače, u doba procvata finansijskog tržišta u Srbiji, pre velike svetske ekonomske krize 2009. godine, na srpskom tržištu poslovalo je ukupno 35 banaka. Samo četiri od njih nisu u svojoj ponudi imale kredite indeksirane u švajcarskim francima. Problem sa otplatom stambenih zajmova u francima nastao je sa naglim jačanjem švajcarske valute u odnosu na evro, što je rezultiralo i duplo višim mesečnim ratama za ove dužnike. Posle više od deceniju redovne otplate ovakvih zajmova, još postoje građani čija glavnica duga nije "ni načeta", dok je kod nekih samo simbolično smanjena.

PREKORAČENjE "VUČE" TROŠKOVE

DUŽNICI bi, kako su upozoravali advokati prilikom stupanja leks specijalisa na snagu, trebalo da obrate pažnju da ne propuste predviđeni rok od 30 dana za odluku. Osnovni razlog za to je što bi, u slučaju prekoračenja roka, mogli da imaju određene troškove.

Zakonom je, naime, predviđeno da dužnici ne snose troškove konverzije, što podrazumeva da neće imati ni troškove notara, ili katastra. Uz to, predviđene su i poreske olakšice za dužnike - otpis im se neće tretirati kao prihod, pa zato neće morati da plate porez.

Obavljanjem konverzije u zakonskom roku, sprečava se mogućnost da se dužnicima naknadno zaračuna neki dodatni trošak u vezi s tim poslom.