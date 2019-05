M. N. S. | 23. maj 2019. 21:02 |

MATURSKO slavlje, a roditeljska briga. Rafovi u buticima krcati su elegantnim haljinama, bluzama, suknjama i odelima, a cene su šarolike. Za svečanu toaletu i večeru biće potrebno minimum 24.000 dinara, odnosno trećina prosečne plate. Za posebne zahteve, roditelji će morati i da se zaduže da bi pokrili njihove prohteve - koji dostižu i 150.000 dinara. Tako maturant ove godine "košta" od 200 do 1.300 evra.

Račun u prodavnici, međutim, može biti manji pet do 10 odsto, ukoliko se maturanti "obuku" u buticima, koji uz đačke knjižice daju popust. U pojedinim radnjama se ovih dana nude i posebni popusti na svečane toalete do 50 odsto, a mnogi đaci će jeftinije proći i ako krpice pazare preko mnogobrojnih "prodavnica" na internetu. Ovaj trošak mnogim roditeljima olakšaće i poček koji odobravaju gotovo svi trgovci garderobom i obućom. Iznosi veći od 10.000 dinara mogu se otplatiti čekovima na tri i više mesečnih rata.

- Za malu maturu uglavnom biraju kraće haljine koje kod nas koštaju od 3.000 do 12.000 dinara - priča prodavačica u jednoj beogradskoj radnji. - Dugačke haljine se traže za veliku maturu i njihova cena je od 3.000 do 24.000 dinara. Materijali su različiti, kao i dezeni, a potražnja je ovih dana velika. Devojke najčešće prate majke, koje im pomažu u izboru.

Pored haljina, neophodne su i cipele i tašne. Izbor u gradskim radnjama je veliki, a mnoge su svoje sandale našle i na internetu, gde su cene i povoljnije. Male elegantne tašne koštaju od 1.000 do 12.000 dinara, koliko su modeli od kože. Sandale su od 2.000 do 24.000 dinara.

- Odlučila sam da sašijem kombinezon, a krojač i materijal će me koštati oko 10.000 dinara - priča nam Anđela S., maturantkinja iz Beograda. - Sandale sam naručila sa neta i platila sam ih 3.000 dinara. Tašnica me je koštala 2.000 dinara. Sada će mi trebati bar još 5.000 za frizuru i šminku. Nokti će me doći bar 1.500 dinara. A proslava u hotelu je 5.000 dinara. Moji su izračunali da će ceh dostići 30.000 dinara.

Dečaci su mahom mnogo skromniji u svojim prohtevima za proslavu mature. Ipak, i njihovi roditelji će morati da isprazne novčanike. Jer, elegantne cipele su najmanje 5.000 dinara. Neki neće odustati od patika, ali i njihove cene iznose od 5.000 do 25.000 dinara. Košulje su od 2.000 do 9.000 dinara, a pantalone od 3.000 do 15.000 dinara.



PROSLAVA U HOTELIMA

SLAVLjE u ekskluzivnim beogradskim hotelima je prosečno 60 evra. Cene idu od 5.000 do 9.000 dinara. Većina aranžmana uključuje piće dobrodošlice, svečanu večeru, usluge profesionalnog obezbeđenja i profesionalnog fotografa i DVD snimak večeri po razredu, kao i druženje od 21 do četiri sata ujutru. Međutim, za alkoholno piće ili fotografije đaci će morati da ponesu dodatni novac.

IZNAJMLjIVANjE

VEĆ godinama unazad saloni ekskluzivne garderobe i venčanica iznajmljuju svečanu toaletu i odela. Haljine se zakupljuju uglavnom dva dana, a to košta između 100 i 200 evra. Sve ostalo što je maturantkinjama potrebno - tašne, sandale, šminka, frizura... moraće da plate posebno.