Tanjug | 19. maj 2019. 10:49 > 11:30 |

On je rekao da se sva ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu mere milijadama i da je to važno za bolji život građana, ali i dolazak investitora.





To nam daje za pravo da naredne godine možemo više novca izdvojiti za plate i penzije , poručio je Mali.





MALI: ULAGANjA U INFRASTRUKTURU ZNAČE I BOLjI ŽIVOT GRAĐANA



Autoput na Koridoru 10 koji je završen u Grdeličkoj klisuri ogroman je poduhvat i uspeh srpske građevnske industrije, koji će doprineti kako boljem kvalitetu života građana u tom delu zemlje, tako i dolasku novih investicija, i rastu BDP, ocenio je danas ministar finansija Siniša Mali.



Mali je istakao da ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu proizilaze iz odgovorne ekonomske politike, čija je osnova finansijska konsolidacija i politika rasta.



Gostujući na televiziji Prva, Mali je rekao da takva ulaganja doprinose većem BDP, što za građane znači bolji životni standard.



"Veoma sam impresioniran završenim auto-putem. Sinoć kasno sam se vratio iz Grdelice, to što je urađeno je veličanstveno. Uradili smo neverovatnu stvar, posle 48 godina uspeli smo da završimo Koridor 10, da kroz Grdeličku klisuru prođe auto-put.



Ponosni smo, to je veliki poduhvat naše građevinske industrije i veliki uspeh", rekao je Mali.



On je dodao da je to ogroman poduhvat naše građevinske industrije, koji će značiti više saobraćaja, i bolju bezbednost.



Ministar je objasnio da je Koridor 10 izuzetno važan, i predstavlja početak jedne lepe budućnosti, i osnov za veće investicije.



"Koridor 10 je važan i to je početak lepše budućnosti za jug zemlje, pogotovo sada možemo tražiti i veći broj investitora u tom delu, kao i da mladi ostaju i grade svoju budućnost na jugu Srbije", rekao je Mali.



On je najavio da će do kraja avgusta biti otvoren i istočni krak Koridora 10, ka Bugarskoj, narednog meseca autoput od Obrenovca do Čačka, a kasnije do kraja godine od Surcina do Obrenovca.



MALI: SRBIJA DO 2023. GODINE DOMINATNA EKONOMIJA U REGIONU



Procene Svetske banke i MMF su da će do 2023. godine Srbija biti dominantna ekonomija u regionu, sa stopom rasta od četiri odsto, a Svetska banka čak predviđa da taj rast može dostići i sedam odsto, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali.



Ministar je za TV Prva rekao da je u prva četiri meseca ostvaren budžetski suficit od pet milijardi dinara, što znači da će biti više novca za plate i penzije i da je cilj da se podigne kvalitet života u Srbiji.



"Videćemo u septembru kakvi će biti rezultati. Veliki deo novca predviđen je za investicije, ali nastavljamo i sa rasterećenjem privrede, smanjenju poreza i doprinosa. Između ostalog, sa MMF i o tome razgovaramo. Najveća tema za nas je kako da pronađemo nove izvore rasta. Sa njima smo potvrdili da ostajemo na stopi rasta od 3,5 odsto, ali neophodno je još više investicija da bi naša ekonomija još više rasla. Upravo ulaganja dižu našu ekonomiju, stvaraju uslove za više novca kako bi rasle plate i penzije", rekao je Mali.



Ministar je istakao da je Eurostat jasno dao pregled stopa rasta u Evropi za 2018. godinm i da je Srbija po tome među top deset zemalja u Evropi.



"Procene su Svetske banke i MMF da će do 2023. godine Srbija biti dominantna ekonomija u regionu i predviđaju stopu rasta od četiri odsto. Svetska banka čak predviđa da možemo dostići i sedam odsto", rekao je Mali.



Ministar je rekao i da će završna konferencija sa MMF-om biti održana u utorak i zaključio da su najteže mere iza nas.



„Sada treba da se radujemo novim pobedama. Nastavićemo sa ovom politikom da bi naša zemlja napredovala. Sve ovo radimo zbog naše dece, da bi nastavili da grade sigurnu budućnost u Srbiji", zaključio je Mali.



Ove godine u budžetu je predviđeno 220 milijardi dinara za kapitalne investicije, rekao je Mali i dodao da sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) razgovaramo kako da još više povećamo ulaganja, jer se to vraća duplo u naš BDP.



Mali se osvrnuo i na učešće srpske građevinske industrije u izgradnji auto-puteva i drugih kapitalnih investicija u Srbiji.



„Zapošljava se srpska građevinska industrija. Naši građevinari su završili Koridor 10. Takođe, naši radnici rade i u Beogradu na vodi. Upravo kroz angažovanje građevinske industrije, radi celokupna industrija i to doprinosi rastu BDP-a. I kineske kompanije takođe angažuju kao podizvođače srpske firme", rekao je Mali.



On je podsetio da je privredni rast prošle godine bio 4,3 odsto, što je jedna od najvećih stopa rasta u Evropi.



"Kada pogledate šta doprinosi rastu BDP-a, osim potrošnje i industrije, dominantan je rast građevinske industrije. Svaki vid ulaganja dovodi nove investicije, jer ne zaboravite, nema ulaganja ukoliko nemate dobre puteve. Investitori žele da vide da njihova roba ili sirovine brzo dolaze do fabrika, kao i da njihovi proizvodi brzo mogu da se izvezu iz Srbije. Po tom pitanju uradili smo mnogo, najviše u regionu, to rezultati i pokazuju", izjavio je Mali.



