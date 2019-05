View this post on Instagram

Završen je jedan veliki posao! Hvala vrednim radnicima na predanosti i požrtvovanosti da se savlada sve ono što godinama unazad niko nije uspeo, hvala i građanima Srbije koji su verovali u ovaj san koji je danas stvarnost. Budućnost su kvalitetne i bezbedne saobraćajnice, nova radna mesta, investicije, ostanak ljudi u svojim rodnim mestima. Most Vrla je najlepši projekat na prostorima bivše Jugoslavije! Zahvalan sam i srećan što sam predsednik zemlje koja je uspela da se izbori sa stvarima sa kojima pre nismo uspeli da se izborimo. Živela Srbija!