M. Spasenov | 17. maj 2019.

KADA zagađivač životne dobije dozvolu za rad, bez uslova i prepreka, niko ne bi mogao ni da pretpostavi da je to "zeleno svetlo" stiglo upravo od onih kojima je posao da zaštite prirodu. Srpsko ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je poslovanje postrojenju za preradu uglja privatnoj firmi "Devix" iz Lazarevca, bez studije o proceni uticaja na ljude i okolinu.

Kako saznajemo, ovo ministarstvo donelo je odluku da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju ugljenog briketa.

- Ministar ekologije Goran Trivan je jednostavno ignorisao niz primedbi lokalnog stanovništa koje živi u neposrednoj blizini ovog objekta kao neosnovane - priča naš izvor iz Ministarstva zaštite đivotne sredine. - Ne samo nama u ministarstvu, već i laiku, jasno je da ovakvi objekti veoma ugrožavaju baš lokalno stanovništvo. Ugljeni briketi prave se od ugljene prašine i najozbiljniji problem je razvejavanja ugljene prašine.

Kako ističe naš sagovornik, jedina preporuka ministra Trivana, kada je u pitanju razvejavanja ugljene prašine, je da se iz projektne dokumentacije izbriše spoljno skladište ugljene prašine.

- Investitor se obavezuje da prevozi ugljenu prašinu u zatvorenim kamionima, a skladištenje treba da se vrši u zatvorenom prostoru - nastavlja naš sagovornik. - Imajući u vidu da prostori zatvorenih skladišta nisu povećani, odnosno projektovani kapacitet ostao je isti nije jasno kako će ova primedba biti ispoštovana od strane investitora.

Pojedini stručnjaci iz ove oblasti kažu da je nemoguće sprečavanje razvejavanja prašine, te da se kao najbolje u praksi pokazalo prskanje prašine vodom i držanje ugljene prašine mokrom. Kako je ovo izuzetno skupo rešenje, a u postupku proizvodnje briketa je neophodno sušenje prašine, jasno je da investitoru ne ide u prilog propisivanje ovakve mere za sprečavanje razvejavanja ugljene prašine. I ministar je nije ni propisao!

- Na taj način ministar Trivan izašao je u susret investitoru da ne radi studiju procene uticaja na životnu sredinu - kaše naš izvor. - A sam je više puta isticao da spaljivanje ovakvih energenata dovodi do zagađenja vazduha koje je u većim gradovima dovodilo do probijanja negativnih rekorda zagađenosti i do prevremene smrti 6.500 ljudi godišnje.





ZABRANjENO U SVETU

Da pojasnimo, pomenuti briketi prave se u svrhu spaljivanja u individualnim ložištima i od svih energenata najlošiji su izvor emisije SO2, CO2, NOx gasova kao i PM 2.5 i PM 10 čestica. Zbog ovih efekata korišćenje ovakvih energenata zabranjeno je u većini evropskih, pa čak i kineskih gradova, dok se jedino kod nas odobrava izgradnja novih pogona.







