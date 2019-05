Agencije/NovostiOnline | 17. maj 2019. 15:19 > 15:50 |

Izgradnja deonice na Koridoru 11 od Preljine do Požege dužine 30,9 kilometara počela je danas, a vrednost radova je 450 miliona evra.Izvođač je kineska kompanija Čajna komjunikejšens end konstrakšen kompani (ČČ) koja je već pripremila gradilišni kamp u blizini Lučana u kome će biti smešteno oko 200 radnika, a radovi bi trebalo da budu završeni za dve i po godine.Deonica Preljina-Požega biće deo autoputa Beograd-Južni Jadran ukupne dužine 258 kilometara, ali i budućeg autoputa Beograd-Sarajevo, jer je u planu da od Požege bude izgrađeno još oko 60 kilometara do granice sa BiH.Ta deonica, na kojoj će biti tri tunela, 32 mosta, 11 nadvožnjaka i tri petlje, povezaće Čačak, Lučane i Požegu i dva okruga - Moravički i Zlatiborski.Kroz Čačak prolazi 15,5 kilometara auto-puta na kome će biti izgrađena dve od tri velike petlje, a kod Čačka će se Moravskim koridorom povezati Koridor 11 i Koridor 10.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prisustvovao obeležavanju početka radova i istakao da će se pre kraja godine od Beograda do Čačka završenim autoputem stizati za oko sat vremena, a da će već krajem juna Obrenovac i Čačak biti povezani autoputem."Danas otvaramo radove na najtežoj deonici koja će biti jednako teška koliko i Grdelica sa nešto manjim kosinama ali sa više tunela", rekao je Vučić i dodao da će 12 kilometara tunelskih cevi biti postavljeno na deonici od oko 31 kilometra.On je istakao da bolji putevi i kvalitenija infrastruktura doprinose boljoj poslovnoj klimi i privlačenju investitora u taj deo Srbije.Najavio je da će uskoro za saobraćaj biti otvoren civilno-vojni aeorodrom Lađevci kod Kraljeva.U mestu Pakovraće kod Čačka okupili su se brojni građani koji su čekali početak radova na izgradnji deonoce auto-puta Preljina-Požega.Okupljeni građani nose zastave Srbije i veliki transparent na kome piše "Aco Srbine Čačak je uz tebe".Među okupljenima je gradsko rukovdstvo Čačka, gradonačelnici Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Ljiga i Užica, republički poslanici, rukovodstvo gradske organizacije Srpske napredne stranke, vlasnici više čačanskih kompanija.Većina autobuskih polazaka iz Čačka za okolna mesta od 12 časova su otkazani.Na peronu Autobuske stanice u Čačku oko podneva nije bio nijedan autobus.Dežurni dispečeri nisu zvanično hteli da daju informacije zašto su mnogi autobuski polasci otkazani.Ministarka građevinarska Zorana Mihajlović rekla je da nema lepšeg dana od dana kada počinjemo jednu od najvažnijih deonica u Srbiji.- Kako smo otvarali kilometre auto-puta nizale su se fabrike i pogoni, i tako će biti i na ovoj deonici. Investicije će nam pomoći isto tako da ostanemo ovde. Hvala Kini i što su prepoznali koliko nam je važan ovaj projekat. Neka nam je srećan današnji dan, da izvođač to izvršava u roku, a mi da budemo ponosni na svaki metar koji budemo izgradili - rekla je Mihajlovićeva.Na deonici će biti 30 mostova, tri tunela, sedam nadvožnjaka i prolaza, kao i četiri petlje.Vrednost radova, koji će biti gotovi za 2,5 godine, a koje će izvoditi kineska kompanija "Čajna komjunikejšn konstrakšn korporejšn", je 450 miliona evra, rekao je za Tanjug jedan od tehničkih direktora kompanije Milisav Anđelković.Nova trasa puta, čiju trećinu, i više od toga, će činiti tuneli i mostovi, skratiće putovanje od Čačka do Požege, sa dosadašnjih 45 minuta na 20, kazao je Anđelković.Od Preljine, do Požege, nova deonica ''Koridora 11'' podeljena je u tri sektora: prvi vodi do Prijevora, duž Čemernice i delom Zapadne Morave. Biće dug 8,2 kilometra, imace tunel, most i tri nadvožnjaka.Od Prijevora do Lučana treba asfaltirati 15,5 kilometara, izgraditi 20 mostova i tunel kroz Jelicu Laz dug 2.840 metara.Anđelković dodaje da treći sektor, od sedam kilometara, od Lučana do Požege, obuhvata i izgradnju tri mosta, tunela kroz Munjino brdo, dugog 2.750 metara, petlje u Lučanima i mosta preko reke Bijelice.Deonica čija gradnja počinje danas posebno je važna za užički region koji je izvozno i turistički orijentisan, i čija spoljnotrgovinska robna razmena premašuje milijardu evra, a broj registorvanih gostiju 1,2 miliona na godišnjem nivou.Kako je planirano, kod Požege će se Koridor 11, ka Crnoj Gori, ukrštati sa auto-putem Beograd–Sarajevo, a kod Čačka, sa Moravskim koridorom, čija se izgradnja očekuje ove godine.Koridor 11 biće povezan i sa Koridorom 10 i ta veza obezbediće regionalno povezivanje čitave Srbije najmodernijom mrežom puteva.Početku radova u Preljini prisustvuju ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastruktre Zorana Mihajlović, ambasadorka Kine Čen Bo, predsednik kompanije C C C C Haj Lijang Sun i brojni građani, koji nose transparente "Srbija i Kina prijatelji zauvek", "Mladi imaju budućnost u Čačku", "Milan Blagojević Namenska".Predsednik kineske kompanije C C C C, koja izvodi radove na deonici puta na Koridoru 11, Haj Lijang Sun rekao je danas da je njihova želja da autoput E-763 postane put saradnje dve zemlje, put srpskog ekonomskog razvoja, prosperiteta i put ka boljoj budućnosti."Želimo da iskoristimo sve svoje prednosti i potencijale i napravimo najbolju organizaciju, obezbedimo najbolje planove i efikasno, i na naučnom principu utemeljeno, upravljanje projektom, da strogo ispoštujemo ugovorne obaveze i u planiranom roku uz najviši kvalitet radova završimo ovaj projekat", rekao je on na ceremoniji otvaranja radova na izgradnji deonice Preljina - Požega.Kako je naveo, kineska kompanija je do sada u svetu u 157 zemalja gradila puteve, mostove i druge važne infrastruktrune projekte."Puteve koje smo gradili lokalno stavništvo od milja zove "putem ka prosperitetu", "motorom razvoja" i "mostom ka budućnosti", dodao je Haj.Kompanija je, kako kaže, vremenom došla do koncepta da ako želimo razvoj onda treba graditi puteve, ako želimo brži razvoj onda treba raditi autoputeve."Ako želimo još brži razvoj onda ćemo raditi na novom Putu svile", dodao je on.Zahvalio je srpskoj vladi na ukazanom poverenju i obećao da će C C C C dati sve od sebe da se kvalitetno realizuje ovaj važan projekat za Srbiju.Ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo rekla je da veliki broj građana koji su došli na ceremoniju otvaranja radova pokazuje koliko je važan autoput za građane."Uverena sam da će kineska kompanija uložiti sve svoje napore da uz pomoć i podršku Srbije izgradi najsigurniji i najmoderniji put", rekla je Čen.Ona je podsetila da je u Pekingu pre 22 dana uspešno završen forum "Pojas i put" na kojem su predsednici Si Đinping i Aleksandar Vučić postigli važne dogovore za produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva dve zemlje i za jačanje saradnje u okviru inicijative "Pojas i put".Ona je naglasila da će Kina, bez ozbira kakvim je pritiscima izložena, nastaviti svoje otvaranje prema svetu i da će nastaviti da podržava princip saradnje koji će voditi ka zajedničkom rastu i prosperitetu.Navela je da je C C C C jedna od prvih većih kineskih kompanija koje su ušle na srpsko tržište i tržište Centralne Evrope, koja je izgradila i prvi most u Zapadnoj Evropi - most Zemun-Borča.Istakla je da je ta kompanija nadležna i za projekat izgradnje deonice od Surčina do Obrenovca i da se očekuje da i taj put bude izgrađen pre zadatog roka."Kvalitet, tehnologija, efikasnost i profesionalizam u radu su postali dobro poznati širom srpskog društva", rekla je Čen.













UŽICU I PRIJEPOLjU SMO DUŽNI JEDNU VELIKU INVESTICIJU

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da će u nastavku kampanje "Budućnost Srbije" posetiti ceo Zlatiborski okrug i dodao da je država Užicu i Prijepolju dužna jednu veliku investciju, što će, veruje, biti ostvareno.

Na pitanje novinara zašto u okviru kampanje nije bio u Užicu, Vučić je rekao da nastavlja kampanju, jer mu je ostalo da obiđe još 13 okruga.

"Dolazim i u Užice, obići ću i Prijepolje, Priboj, Novu Varoš, Čajetinu, Užice i severni deo Zlatiborskog okruga", rekao je predsednik.

Na pitanje u vezi sa aerodromom "Ponikve" kod Užica, Vučić je rekao da za sada sledi otvaranje "Lađevaca" kod Čačka, ali da će se u budućnosti tražiti način da se otvore i "Ponikve".

Ukazao je da su to ogromni troškovi za Srbiju, ali da ćemo imati novca ako rast bude dobar kao što se očekuje. Očekuje privredni rast u narednom periodu bude veći od 3,5 odsto.

Vučić je pojasnio da je rast u prvom kvartalu bio nešto niži, zbog energetike i NIS-ove rafinerije koja nije radila zbog remonta, ali da nije bilo nikakvih strukturnih poremećaja, ali da će se rast sada popravljati, posebno zahvaljujući građevinskoj industriji i, naročito, kada počne gradnja gasovoda i Moravskog koridora.

"Biće dobar rast, imaćemo novca i spreman sam da razgovaram sa ljudima iz Užica i Čajetine kako da pomognemo oko aerodroma", rekao je Vučić.

Užicu i Prijepolju smo dužni jednu veliku značajnu investiciju i verujem da ćemo to u narednom periodu da uradimo, zaključio je predsednik Srbije.