17. maj 2019.

BEOGRAD - Otvaranje južnog kraka Koridora 10 kroz Grdelicu istorijski je dan i "preponosna sam što sam bila deo tima koji je odgovoran za njegovu izgradnju", izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić."Moram da kažem, ruku na srce i potpuno iskreno, ja sam minimalni deo te priče, ali sam preponosna što sam dobila priliku da učestvujem u timu koji je završio ovako veliki poduhvat koji se već više decenija radi i gradi. Niko nije verovao da ćemo mi stvarno napraviti auto-put kroz Grdeličku klisuru, da ćemo od Mađarske do Severne Makedonije imati auto-put kroz Srbiju", rekla je Brnabićeva TV Pink.Prema njenim rečima, dinamika kojom se Vlada Srbije bavila izgradnjom ove deonice auto-puta dobila je novu dinamiku 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić preuzeo Vladu."Sećam se, kada sam postala ministar u njegovoj vladi, sećam se na koji je način on to pratio. Pratio je mesečni napredak auto-puta. Lično se bavio rešavanjem problema. Svakako sve zasluge i pohvale potpredsednici Vlade Zorani Mihajlović i njenom timu. Moram da kažem da je ovo rezultat rada i discipline koju je Aleksandar Vučić uveo u Vladu 2014. godine... Ovo je na ponos cele naše zemlje i svih Srba, gde god oni živeli", rekla je Brnabićeva.Pročitajte još - Kroz Grdelicu putarina od 1. jula Premijerka ističe da je i Koridor 11 do Preljine slika onoga što je danas Srbija, onoga šta može da bude i šta će biti. "To pokazuje našim građanima, pored direktnog otvaranja radnih mesta, koliko radimo i koliko se Srbija menja", rekla je Ana Brnabić.Ona je podsetila da u petak počinju radovi na Koridoru 11 na potezu od Preljine do Požege, i ocenila da je i to još jedan istorijski poduhvat. "To je centar Srbije, tu se otvaraju potpuno drugačije perspektive za taj deo Srbije i za dovođenje investicija, i za izvoz voća iz tog dela Srbije i za stanovnike da rade, bilo u Čačku, Beogradu. Stvara se ogroman turistički potencijal", ocenila je premijerka.Prma njenim rečima, otvaranjem auto-puta do Požege biće stvoreni uslovi za lakše dovođenje velikih stranih investicija, a privrednici, porodična preduzeća i firme osetiće veliku olaškicu zbog blizine Čačka i Beograda.Brnabićeva dodaje da će auto-put pružiti mladima šansu da ostanu u svojim gradovima, jer će im Beograd biti na sat i po vremena automobilom. U junu, kaže premijerka, kreće izgradnja i Moravskog koridora, koji će spajati Koridor 10 i 11, tako da će Srbija biti mnogo bolje povezana.Završetak radova, prema njenim rečima, ne znači da će biti praznog hoda."Mi odmah počinjemo sa dva velika infrastrukturna projekta, otvaramo dva velika gradilišta. Nastavljamo da radimo Koridor 11 i od juna kreće rad na Moravskom koridoru. Nema više praznog hoda. Dok se rade neke deonice, završava se projektovanje eksproprijacija na drugim deonicama. Kada se završi ovo, sredstva se odmah usmeravaju na druge deonice. Radi se mnogo profesionalnije, mnogo brže, mnogo efikasnije u interesu svih građana Srbije", rekla je premijerka.