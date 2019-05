Tanjug | 11. maj 2019. 11:47 | Komentara: 0

Uoči početka letnje turističke sezone za četiri dana za saobraćaj će biti pušten južni krak Koridora 10, pa će vozači iz Srbije i regiona idući ka Grčkoj i Severnoj Makedoniji imati priliku da prođu kroz dva nova tunela i vide 33 izgrađena mosta u Grdeličkoj klisuri, koju sada preseca 26,3 kilometara autoputa.





Koridor 10 je jedan od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku.Uoči otvaranja ove deonice u sredu 15. maja, radnici stavljaju završnu "šminku".Inače, na ovoj deonici su izgrađena dva tunela, Predejane i Manajle, ukupne dužine 2,8 kilometara, minirana su brda da bi se priroda ukrotila, "ispravljalo se" i korito Južne Morave, izgrađena su 33 mosta ukupne dužine 5,7 kilometra.U Grdeličku klisuru ugrađeno je 560.000 tona asfalta, a ukupna dužina svih potpornih konstrukcija iznosi oko 15 kilometara.Priroda na ovoj deonici, pokazala je posebno svoju ćud na Kosini 2, gde se obrušio deo brda, pa su građevinari morali da izgrade galeriju sa 110 betonskih nosača, ugrađeno je 7.000 tona armature a uklonjeno 170.000 kubnih metara zemlje.Na Kosini 3, na klizištu koje je jedno od najzahtevnijih na ovoj deonici, iskopano je preko 500.000 kubnih metara zemlje...Petlja Predejane, za koju struka navodi da je jedinstvena u Srbiji i na Balkanu, nalazi se cela na mostovskim konstrukcijama iznad reke.Tunel Manajle, trenutno najduži drumski tunel u Srbiji, dužine je 1.808 metara, a posle njega nailazi se na most Džemen do, čija je dužina 521 metar.Tu je i most Vrla dužine 645 metara koji je ujedno najduži i najviši most na južnom kraku Koridara 10 čiji je najviši stub visine 62 metra.