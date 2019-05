M. ĐOŠOVIĆ | 07. maj 2019. 10:06 | Komentara: 0

Nastavlja se talas novog zapošljavanja u industrijskoj zoni "Sobovica" u blizini Kragujevca. U zonu stižu i dve nemačke i jedna austrijska firma. Do kraja godine 2.000 zaposlenih

U INDUSTRIJSKOJ zoni Sobovica kod Kragujevca, gde posluje nemački gigant "Simens", do kraja meseca će početi da radi još oko 400 radnika, a već je izvesno da će pored dve fabrike te kompanije, na tom prostoru, uskoro nići i jedna austrijska i dve nemačke firme. Reč je o proizvođačima delova i sklopova za šinska vozila.

U toj zoni trenutno radi oko 1.000 radnika, a čelnici "Simensa" i "Majnd grupacije", najavljuju da bi do kraja godine na tom prostoru moglo da bude angažovano oko 2.000 radnika.

Izvoz prvih tramvaja iz Šumadije bi trebalo da krene već početkom naredne godine za nemačko, francusko i špansko tržište. Izvesno je i da će se u Kragujevcu proizvoditi delovi i kompozicije za londonski metro, te tramvaji za Beograd i mnogobrojne nemačke gradove, kao i vagoni za austrijsku železnicu.

- Već smo izgradili više od 30.000 kvadrata hala - kaže Bratislav Milanović, osnivač te zone i član borda direktora "Simensa". - Pregovaramo sa velikim kompanijama iz celog sveta, koje su potvrdile da će svoje pogone otvoriti u ovoj zoni. Odlučili smo da na ovom prostoru radi bar osam poznatih svetskih brendova iz oblasti šinskih vozila. To je proces koji traje i koji će prve svoje konture dobiti krajem ove godine, a finalni izgled za dve godine.

"Novosti" nezvanično saznaju da će pored pet poznatih evropskih kompanija, koje sarađuju sa "Simensom" i koje proizvode delove za tramvaje i vozove, još bar tri poznata kineska proizvođača locirati svoju proizvodnju u Sobovici.





Bratislav Milanović

ULAGANjE DRŽAVE I GRADA

VLADA Srbije je u prethodne dve godine uložila oko 15 miliona evra u opremanje radne zone Sobovica - Lužnice, dok je grad izdvojio više desetina miliona dinara za uređenje putne infrastrukture do te zone. Očekuje se da država izgradi i železničku prugu do trase Lapovo - Kragujevac, u dužini od šest i po kilometara, a taj posao koji će "Simensu" omogućiti direktan izvoz vozova i tramvaja železnicom, biće završen do početka 2021.