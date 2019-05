Bojana CARANOVIĆ | 02. maj 2019. 22:02 | Komentara: 0

Foto D. Milovanović / Brod postaje most, podvig naše mostogradnje

OVO je prvi brod koji je postao most i prvi most koji je građen od brodova.

Kroz buku testera, brenera, čekića, koju pravi oko 250 radnika koji su se kao mravi razmileli po pomoćnim skelama, gradilišta nove trake mosta preko Save dovikuje Miodrag Kastratović (64), mostograditelj, bravar u penziji, ponosno gledajući u novi Ostružnički most, koji polako niče, treći put.

- To što može da smisli Srbin, ne mogu tri Japanca!

Na čuvenom mostu preko Save uveliko se gradi i leva traka auto-puta kod Ostružnice. Izgradnja je bila usporena, zbog rizika od neeksplodiranih bombi na dnu reke. Tim inženjera investitora JP "Putevi Srbije", projektant, izvođač radova i nadzorni organ smislili su jedinstvenu ideju, svojevrstan podvig naše mostogradnje, jer nikada ništa slično nije rađeno ni kod nas, ni u Evropi.

- Delovi Ostružničkog mosta, zbog problema koji je iskrsnuo, zapravo su tri ogromna broda, sa bovama, krmom, brodskim pregradama, baš svim delovima koje ima plovilo - kaže Dragan Jocić, nadzorni organ Puteva Srbije. - Sava kod Ostružničkog mosta puna je neeksplodiranih mina, pa klasična tehnologija sa pobijanjem šipova i jarmova duboko u korito reke, koje bi moglo da "probudi" uspavane mine, nije mogla da se radi bez prethodnog čišćenja korita. Osim što je preskupo, čišćenje po 100 metara uzvodno i nizvodno od mosta, do 12 metara ispod dna, trajalo bi godinama. Zato je tim seo i došao na sasvim novu ideju da se sve radi sa kopna.

Inženjeri Igor Đurđević i Dragan Jocić

Odlučeno je da se sa obale nagura oko 200 metara konstrukcije bez ikakvog kontakta sa rekom, a još tri dela po 80 metara, tri prava broda, izgrade u brodogradilištu.

- Prvi brod je pre nekoliko dana doplovio do mosta, a podizanje broda i spajanje sa ostalim delovima ispraćeno je aplauzom, uzvicima, velikom radošću - nastavlja Jocić. - Zamislite tu strepnju, tremu, dok gledate podizanje broda veličine šestospratnice. Kada se uklopio u nekoliko milimetara, bili smo svi van sebe od sreće. Revolucionarni poduhvat koji još niko u Evropi nije pokušao, nama je uspeo!

Na Ostružničkom mostu kao u košnici. Zavaruje se probna montaža, ukrupnjava čelična konstrukcija, sastavljaju montažni komadi, radi antikorozivna zaštita, neki delovi farbaju, premerava, opseca...

- Nema boljeg građevinara od jugoslovenskog - nastavlja inženjer Jocić. - On je majstor svog zanata, često umetnik. Njegovo decenijsko, pa i poluvekovno iskustvo i rutina, nisu mu oteli domišljatost, radoznalost i igru pronalaženja novog rešenja. Bravari, tesari, varioci, zidari, inženjeri, zanatlije svih fela. Baš oni, takvi, mahom u šestoj i sedmoj deceniji, nose jedan od trenutno najvećih domaćih projekata, izgradnju Ostružničkog mosta!

Miodrag Kastratović gradio i most na Krku

Jedan od njih koje, kad je potreban dobar radnik, zovu i iz penzije je Kastratović, bravar, koji iza sebe ima desetine mostova i 44 godine iskustva.

- Bio sam deo ekipe koja je gradila Gazelu, kao i mostove na Krku, u Beški, Novom Sadu, ali i u Iraku, Rusiji, na Baltičkom moru, pa i na ovom ostružničkom nekoliko godina pre nego što će ga NATO porušiti. Svi ovde zajedno, nažalost, poslednji smo bedem domaće mostogradnje. A posle nas, ova branša u Srbiji verovatno odlazi u istoriju. Mladi neće da rade ovako težak i rizičan posao za oko 300 dinara na sat.

A Jocić dodaje:

- Nekada su majstori bili vladari svojih zanata i šef gradilišta mogao je da se pouzda u svakog tesara, bravara, armirača, betonirca, zidara, da će posao uraditi besprekorno. Danas svi znaju sve. A, to znači da nema više i privrednih škola koje spremaju zanatlije, niti prakse kod dobrih majstora, koja je rađala ovu kastu. Tako smo stigli do poslednjeg bedema odbrane branše. A ovaj most, verovatno je među poslednjim projektima koje gradi ta ekipa najboljih.

Rukovodilac projekta ispred "Mostogradnje", komandant Bane Dašić odobrava, ali dodaje da je ovde na mostu i mnogo mladih.

- Nije tačna priča da su nam deca lenja, da neće da rade, ali istina je da su plate male i da hiljade njih odlazi zbog boljih uslova izvan naših granica.

Mladi inženjer Igor Đurđević predstavlja austrijsku firmu "Štrabag", glavnog izvođača radova. Bio je i na projektu obnove mosta Gazele.

- Ovaj posao nikad ne čini pojedinac, već čitav tim. Samo uz poštovanje svetog trojstva - projektant, izvođač i nadzor može da se uradi dobar posao. Tako je i sada. Oko 30 radnika brodogradilišta izrađuje naredni brod koji će biti porinut i podignut u junu, a treći u avgustu. Most će biti kompletno završen do kraja godine... Treća sreća.

TRI SMENE

KADA je pre više od dve decenije građen Ostružnički most, na istom ovom mestu bilo je 800 radnika, radilo se u tri smene - seća se Kastratović. - I danas su ovde radnici iz cele Srbije, od Prokuplja, do Sombora. Smešteni su u Surčinu, Batajnici, Galovici i ovde. Radi se po 15 dana, pa pauza. Hrana je dobra, uslovi pristojni. Moji prijatelji sa kojima sam gradio mostove u vreme bivše Jugoslavije, sada su u Australiji, Austriji, Nemačkoj i za isti posao zarađuju tri moje plate. Država ako misli da potpuno ne utihne ova branša, moraće da se pozabavi i školovanjem kadrova i platama.

MONTAŽA 16 SATI

ČELIČNE konstrukcije, izgrađene u brodogradilištu dugačke su 80 metara, široke 12, visoke šest metara i ukupne težine 550 tona - kaže inženjer Jocić. - Nakon svih provera, neophodnih dozvola za plovni objekat, porinut u vodu i na kraju prevučen do mesta ugradnje, zarotiran u pravcu ugradnje na mestu podizanja, oslobođen brodskih delova i opreme i prihvaćen užadima na četiri mesta. Montaža je trajala 16 sati! Podizanjem ove konstrukcije pre desetak dana, završena je treća faza izgradnje leve trake mosta preko reke Save kod Ostružnice. Podignut je na visinu od 18 metara i precizno podešen u odnosu na već postojeće montažne komade na stubovima.