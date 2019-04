Tanjug | 24. april 2019. 13:20 > 14:31 |

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je iz Pekingu, gde je delegacija na čijem je čelu potpisala više važnih sporazuma u oblasti saoraćajne infrastrkture, da Srbija ulazi u novi investicioni ciklus, i to tako da ne ugrožava javni dug.



Vučić je istakao da se za deset otvora južni krak Koridora 10, da će do kraja jula ili avgusta biti potpuno završen istočni krak Koridora 10, kao i da će za oko dva meseca biti otvorena deonica puta Obrenovac-Čačak, a do kraja godine i Srčin - Obrenovac.



"To su ogromne stvari za Srbiju, a danas ulazimo u novi investicioni ciklus", podvukao je Vučić, navodeći da su brojni sporazumi potpisani, ili će tek biti, sa kineskim partnerima.



Kako je rekao, ministar finansija Siniša Mali trebalo bi da potpiše govor o kreditu za prugu Subotica - Novi Sad.



Vučić je podsetio da se dve deonice pruge kroz Vojvodinu već rade - Rusi rade, i to kaže, odlično deonicu Stara Pazova - Novi Sad, dok Kinezi već grade prugu na deonici Beograd - Stara Pazova.



Takođe, istakao je da je potpisan i okvirni sporazum, vredan između 800 i 900 miliona evra, za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Beograd-Niš-Preševo-Državna graNica sa Republikom Severnom Makedonijom.



"Želimo da tu vozovi idu 160 kilometara na sat. Sa vozovima koji idu 200 kilometara na sat, od Beograda do Novog Sada i Subotice, uz kargo koji će povećava, podstičemo biznis u Srbiji i olakšavamo prevoz, jer su nam autoptevi sve puniji", primetio je Vučić.



On je dodao da nije samo glavni grad puniji za 30.000 novih automobila godišnje, već da će, kako životni standar raste i gužve svuda biti veće, pa su nam potrebne pruge, kako bi se ljudi što više vozili vozovima.



"Kao što je važno da ide Beovoz i do Mladenovca i Lazrevca, gradnja metroa, u koju po prvi put uključujemo Kineze, pa ćemo da radimo i sa njima i sa Francuzima, i videćemo šta je to što možemo zajednički da napravimo", rekao je Vučić.



Dodao je da se potpisuje i ugovor za deonicu Preljina-Požega, da kreću radvodi Čačak-Požega, a da onda ostaju deonice od Požege ka Arilju i Ivanjici, kao i ka Dugoj Poljani, između Sjenice i Novog Pazara, i Boljare - granica sa Crnom Gorom.



Vučić je naveo i da bi on voleo da Crna Gora zaključi ugovor o izgradnji 60 kilometara od Andrijevice do Boljara, ali da nije sigran da oni mogu to da urade zbog stanja javnog duga.

"Važno je da ulazimo u novi ciklus, ne praveći probleme sa javnim dugom. Razgovarali smo i u avionu ministar Mali i ja da vidimo kako sve da uradimo, a da ne opteretimo javni dug dramatično, da zemlju ne opteretimo, već da je razvijamo i povećamo rast", naglasio je predsednik Srbije.



Vučić je naveo i da se potpisuje se okvirni sporazum za put Novi Sad - Ruma, te da će se videti na koji način će se to izvesti, budući da radovi koštaju između 500 i 600 miliona evra, zbog fruškogorskog tunela koji je skup.



Podsetio je da se već radi na deonici Ruma-Šabac-Loznica.



On je pomenuo i Moravski koridor Čačak-Kraljevo-Vrnjačka banja-Trstenik-Kruševac-Ćićevac-Pojate.



"Sa tim idemo odmah i kada to pogledate, Srbija je drugačija zemlja. Ne lični na onu koji smo zatekli pre nekoliko godina", podvukao je Vučić.



On je ukazao da je važno da kineski investitori "dubinski" ulaze u Srbiju i da ulažu, pokreć porizvodnju, poput Linglonga, jer je, kaže, nemoguće imati takvu investiciju, bez brze saobraćajnice Beograd - Zrenjanin.



Vučić je napomenuo i da je potpisan sporazum o saradnji radi izgradnje obilaznice oko Beograda na deonici Bubanj Potok-Pančevo (Sektor C), što će, kaže, koštati oko 475 miliona evra, zbog mosta preko Dunava kod Vinče.



Dodao je i daće za godinu i po do dve biti završena obilaznica do Bubanj potoka, što će mnogo značiti za Beograd, da svi mogu da zaobiđu grad.



"Ovim bismo spojili taj prsten i posle više nikakvih problema ne bi bilo", primetio je on.



Vučić je dodao da će, pošto Amerikanci kažu kako drugi smeju ili ne smeju nešto da kupe od Kine, zbog američkih sankcija, on u razgovorima sa kineskim partnerima gledati kako da na najbolji način obezbedi da se Srbija opremi i snabde onim što je potrebnio za našu sigrnost i sigurnost naše dece.

SRBIJA JE ZADOBILA VELIKO POŠTOVANjE U KINI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbiji, kao maloj zemlji, ukazana velika čast i poštovanje u Kini, kao i da je sveobuhvatna saradnja sa Kinom u mnogim oblastima potvrda čeličnog prijateljstva dve zemlje.

"Potpisujemo više okvirnih sporazuma za konkretne projekte i ugovore o finansiranju, kao i memorandume, Mi sa Kinezima, kada govorim o bilateralnoj saradnji, razvijamo sveobuhvatnu stratešku saradnju u svim oblastima društvenog života", rekao je Vučić novinarima.

Kaže da je saradnja počela kroz bilateralne infrastrukturne projekte, na primer, na delu Koridora 11, ali da je saradnja sa Kinom sveobuhvatnija.

"Kinezi u Srbiju ulažu najviše od svih zemalja Jugoistočne Evrope, pre svega u svoje fabrike, od Železare, Linglonga, Ziđina i drugih", rekao je Vučić istakao da su sve to investicije vredne milijardu i više evra.

Istakao je da su Kinezi sve više zainteresovani za ulaganja i dolazak u Srbiju, kao i da je treći okvir saradnej sa Kinom stvaranje industrijskih parkova.

Vučić kaže da će Srbija i Kina formirati i radnu grupu za zajedničke investicije i da je njegova molba prema predsedniku Kine Si Đinpingu da pomogne Srbiji da se kao mala zemlja uključi procese razvoja robotike i veštačke inteligencije, s obzirom da i SAD i Evropa zaostaju u tome u odnosu na Kinu.

U našoj zemlji, ističe, ima puno mladih talentovanih ljudi i da bi mogli da se u to uključe. Vučić kaže da Srbija ima i vojnotehničku saradnju sa Kinom i da je takva saradnja potvrda čeličnog prijateljstva naše dve zemlje.

Dodao je da je Srbija prva u Jugoistočnoj Evropi podržala iniciajtivu "Pojas i put". On je istakao da Srbija želi sa Kinom punu saradnju.