Tanjug | 24. april 2019. 11:26 |

Delegacija Srbije, koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, potpisala je u sredu, prvog dana posete, u Pekingu više bilateralnih sporazuma.

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Mihajlović potpisala je sa konzorcijumom "Power Construction Company of China i Azvirt (Azerbejdžan)" Memorandum o razumevanju o saradnji radi realizacije Projekta izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 i teretne obilazne pruge, deonica: Bubanj Potok-Pančevo (Sektor C).

Dužina deonice Bubanj Potok-Pančevo je oko 31 kilometar, i uključuje novi drumsko-železnički most preko Dunava kod Vinče.

Procenjena vrednost izvođenja radova okvirno iznosi oko 500 miliona evra.

Izgradnjom obilaznice omogućiće se povezivanje Koridora 10 i Koridora 11 na prstenu oko Beograda koji će biti saobraćajno čvorište regionalnih puteva, brži razvoj Beograda i izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz centra.

Mihajlovićeva je sa kineskom kompanijom CRBC potpisala i Opšti ugovor za rekonstrukciju i modernizaciju deonica pruge na Koridoru 10, deonice Beograd-Niš-Preševo-Državna granica sa Republikom Severnom Makedonijom.

Rekonstrukcija kompletnog železničkog Koridora 10 kroz Srbiju je važna zbog železničkog povezivanja centralne Evrope sa lukom Pirej.

To je ujedno i strateški cilj saradnje Srbije sa Kinom - razvoj i promocija rute kopnenog dela Pomorskog puta svile - železničko-drumskog koridora od luke Pirej do Centralne i Srednje Evrope sa strateškom rutom preko teritorije Srbije.

Potpredsednica Vlade je potpisala i Memorandum o razumevanju između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Ministarstva trgovine Kine o obrazovanju Radne grupe za investicionu saradnju.

Radna grupa, kako je predviđeno, obrazuje se u cilju unapređenja bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa, jačanja investicione saradnje u različitim oblastima, u cilju razmenu informacija o zakonima, propisima, politikama i drugim srodnim informacijama koje nisu poverljive prirode, a odnose se na investicije, i dr.

Radna grupa će raditi u okviru postojeće Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Srbije i Kine, a njeni glavni zadaci su investiciona saradnja; saradnja u infrastrukturi; olakšavanje investicija; regionalna investiciona saradnja, promocija investicija u industriju, finansiranje finansijskih institucija.

Potpisala je i Memorandum o razumevanju između Srbije i kompanije Power Construction Corporation of China, Limited, o saradnji u vezi realizacije projekta "Beogradski metro".

Osnov za potpisivanje Memoranduma je Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Srbije i Vlade Kine potpisanog avgusta 2009, ali i dobra saradnja sa kineskim partnerima na dosadašnjim projektima.

Memorandum će omogućiti blisku saradnju strana u pripremi prihvatljivih tehničkih, komercijalnih i finansijskih rešenja za razvoj projekta, a strane će preduzeti i aktivnosti na u vidu implementacije i finansiranja projekta putem javno-privatnog partnerstva ili drugih izvodljivih modela finansiranja na osnovu međusobnih dogovorenih uslova i sklapanja daljih ugovora.

Ministarka Mihajlović potpisaće tokom posete Kini i Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Srbije i Kine.

Vrednost projekata Srbije i Kine u oblasti saobraćajne infrastrukture iznosi ukupno oko 7,5 milijardi evra.

Ministar finansija Siniša Mali potpisaće, tokom posete, Ugovor o finansiranju radova na izgradnji deonice auto-puta na Koridoru 11, Preljina-Požega sa kineskom EXIM bankom.

Ugovor se tiče deonice dužine 30,9 kilometara, a vrednost izgradnje je 523,53 miliona dolara (450 miliona evra). Izvođač je kineska kompanija "C C C C", a rok za izvođenje radova je 36 meseci.

Skoro jednu trećinu trase čine mostovi i tuneli - ukupno 3 tunela i 35 mostova.

Ovaj autoput, koji povezuje tri lokalne samouprave - Čačak, Lučani i Požega- i 2 okruga - Moravički i Zlatiborski, je važan je ne samo za brži razvoj ovog dela Srbije, a pre svega Moravičkog okruga, nego i za regionalno povezivanje.

Kod Požege će se ukrštati auto-putevi koji idu ka Bosni i Hercegovini (auto-put Beograd-Sarajevo) i ka Crnoj Gori (Koridor 11), a kod Čačka se Moravskim koridorom povezuju Koridor 11 i Koridor 10, ka Bugarskoj i Grčkoj.

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović potpisao je danas tri sporazuma sa kineskom kompanijom CRBC kojima se stiču uslovi za početak radova na realizaciji projekta srpsko-kineskog industrijskog parka u Borči.

Potpisani su Ugovor o razvoju projekta, Ugovor o osnivaju zajedničke kompanije, kao i poslovni plan Srpsko-kineskog industrijskog parka, koji će se prostirati na 320 hektara u Borči.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je danas Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i kompanije Huavej za projekat "Pametni gradovi".

Svrha potpisivanja tog dokumenta jeste razvoj strategije pametnih gradova, kroz pozicioniranje kompanije Huavei kao strateškog partnera za gradove i lokalne samouprave poput Beograda, Niša, Novog Sada i drugih.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić će u Kini potpisati Plan bilateralne saradnje između Vlade Srbije i Narodne Kine u okviru inicijative "Pojas i put".