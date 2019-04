Dušan STOJAKOVIĆ | 23. april 2019. 08:02 | Komentara: 0

DRŽAVA Srbija je "Folksvagenu" ponudila lokaciju za izgradnju fabrike u Inđiji. Kako "Novosti" nezvanično saznaju, uredna dokumentacija s podacima o parceli već se nalazi na stolu fabrike u Volfsburgu, kao i predlog dodatnih investicija koje smo spremni da uradimo ako se automobilski gigant odluči za Srbiju. Ponuđeno je čak da jedna od linija budućeg beogradskog metroa saobraća do Inđije, kako bi i Beograđani mogli da rade u tim pogonima.

Najveća kočnica za "Folksvagen" je bila kako doći do kvalifikovane radne snage. Zato je naša država odlučila da ponudi Nemcima da izgrade svoja postrojenja u centru u kojem u relativno malom obimu živi skoro tri miliona ljudi. Na pola puta između Novog Sada i Beograda, kako bi tamo mogli da se zaposle stanovnici oba grada.

Inđija je izabrana i zbog veoma dobre infrastrukture, blizine putnih i železničkih koridora, ali i kao opština koja ima ubedljivo najbolju reputaciju u Srbiji kada su u pitanju administracija i lako otvaranje fabrika. Na teritoriji Inđije već radi na desetine što stranih što domaćih fabrika, i skoro da nema investitora koji se požalio što je došao u ovaj grad.

Iako su pojedini mediji preneli spekulacije o tome da su Nemci odustali od naše zemlje i da su u užem izboru ostali Bugarska i Turska, nedavno je iz "Folksvagena" to demantovano. Upravo je ponuda naše države, koja se teško odbija, promenila situaciju, koju je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno ocenio kao tešku. On je rekao da se za "Folksvagen" borimo, iako su šanse male.

Ipak, davanjem placa najvećem svetskom proizvođaču automobila, ali i paketa infrastrukturnih projekata koji bi pratili njegov eventualni dolaza, cela Srbija bi imala ogromnu korist. Nemačko "da" značilo bi i ubrzanje višegodišnjeg projekta izgradnje podzemne železnice, o kojoj Beograđani još maštaju. A Inđija bi postala industrijski superioran centar.

Ipak, konačna odluka biće poznata najkasnije u novembru. On što je do sada izvesno, gigant iz Volfsburga će do 2021. godine u ovom delu Evrope izgraditi fabriku vrednu 1,4 milijarde evra u kojoj će zaposliti 5.000 ljudi. Godišnji kapacitet će biti 300.000 vozila.

Konkurencija našoj zemlji za ovu investiciju su Bugarska, Rumunija, Turska i Severna Makedonija. Naš najveći problem je to što nismo punopravni član EU, što može da stvori probleme oko izvoza, jer će više od 90 odsto produkcije biti namenjeno kupcima u inostranstvu.

PROBLEM FINANSIRANjE?

PROBLEM za "Folksvagen" moglo bi biti finansiranje. Naime, zbog problema koje imaju zbog izveštaja o štetnosti njihovih dizel motora, veliki kreditori, poput Evropske investicione banke, imaju moratorijum da im plasiraju kredite. Ipak, očekuje se da će uskoro i taj problem biti rešen.

ALTERNATIVA U ŠUMADIJI

NAŠA država ima još jednog džokera u rukavu - ako se Nemcima ne svidi prostor u Inđiji, spremna je alternativna lokacija u Šumadiji. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o širem regionu Jagodine.