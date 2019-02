J. SUBIN | 13. februar 2019. 16:26 > 19:54 | Komentara: 0

NAJIDEALNIJI scenario za Srbiju bio bi da srpske firme budu deo novog regionalnog konzorcijuma, koji bi pokazao interes za kupovinu “Agrokora” ili njegovog dela. A da li će se to dogoditi, u ovom momentu nezahvalno je prognozirati.

Ovako je ministar trgovine Rasim Ljajić, na sastanku kompanije “Merkator S” i dobavljača, objasnio situaciju u ovoj firmi koja posluje u okviru “Agrokora”. Kako je rekao, tržište maloprodaje zahteva konsolidaciju i modernizaciju, i tu ima prostora i potencijala. Za Srbiju je konsolidacija “Merkatora” od izuzetnog značaja, jer zapošljava više od 8.000 ljudi i sarađuje sa više od 700 naših dobavljača:

- Očekujemo da nagodba bude sredinom marta, a to znači da ćemo imati novu kompaniju. To još ne važi za kompanije koje posluju u Srbiji, Sloveniji i BiH, jer su one van procesa nagodbe i to će ići nekim drugim tokom. Suštinski, njihova pozicija ne bi trebalo da se menja. Činjenica je i da se Zberbanka neće time baviti kao glavnim biznisom.

Kako je objasnio Ljajić, ruska banka će gledati da poveća vrednost koncerna, kako bi na tržišu mogla da dobije što veći iznos sredstava i povrati novac koji je uložila. Nije realno očekivati da se sav taj novac vrati, ali veći deo će sigurno želeti da vrate. On je kazao da su vlasnici “Agrokora” najvećim delom dve ruske banke, kao i određeni američki investicioni fondovi.

- Kriza koja je počela pre dve godine, dobrim delom je prevaziđena zahvaljujući dobavljačima, naročito velikim, koji su imali poverenja i razumevanja za situaciju - naglasio je Ljajić. - “Merkator” redovno izmiruje obaveze prema državi i lane je plaćeno više od 150 miliona evra na ime poreza.





Sastanku dobavljača i predstavnika “Merkatora S” u sredu su prisustvovali i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, ali i srpski privrednici i dobavljači, među kojima Marija Desivojević Cvetković, viši potpredsednik “Delta holdinga”, Miroljub Aleksić, predsednik “Alko grupe”, Miodrag Kostić, predsednik “MK group”, Andrej Jovanović direktor kompanije “Moji brendovi”...

- “Merkator”, sa trenutno manjim dugovanjem i jakim poslovnim performansima daje dobru podršku domaćoj privredi i proizvodnji - kazao je Čadež. - Od ukupno 57.000 artikala, više od 20.000 čine domaći proizvodi. U maloprodajnim objektima, koji posluju širom zemlje, više od 700 kompanija iz Srbije plasira svoje proizvode.

Prema rečima direktora “Merkatora S” Entonija Sošića, od januara do septembra prošle godine prihodi su povećani za 5,4 odsto, a ukupno dugovanje "Merkator grupe" za 93,3 miliona smanjeno je u prvih devet meseci 2018. Kako je naveo, ideja je da omoguće refinansiranje njihove kompanije, kako bi stvorili još finansijskih sredstava za buduće poslovanje.

PRIVREDNICI: VIDAN OPORAVAK

MIODRAG Aleksić, predsednik “Alko grupe”:

* “Merkator S” ima značajnu ulogu kao distributer domaćih brendova i za pohvalu su rezultati ostvareni u prethodne dve godine - stabilizacija poslovanja i rast posle toga, kao i smanjenje duga.

Miodrag Kostić, predsednik "MK grupe":

* “Merkator” je apsolutno opravdao poverenje AIK banke, vraćajući sve kredite u dogovorenom roku.

Marija Desivojević Cvetković, potpredsednik “Delta holdinga”:

* Presudnu ulogu u saradnji sa kompanijom “Merkator S” imalo je poverenje koje smo imali i koje imamo u menadžment ove kompanije.